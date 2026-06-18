Apple Watch 10大隱藏功能！幾分鐘完成設定　釋放智能手錶潛能

Apple Watch 10大隱藏功能 2026｜Apple Watch作為市面上最受歡迎的智能手錶之一，不少用家買回來後，往往只用來查看時間、接收WhatsApp通知或是記錄運動數據。但其實watchOS內藏着不少設計貼心，卻容易被忽略的實用功能。今次就帶大家盤點10個Apple Watch隱藏功能，只需幾分鐘就能完成設定。



Apple Watch 10大隱藏功能，用家們了解多少呢？（Apple）

不少果粉熱衷於發掘蘋果（Apple）產品的「隱藏功能」，但事實上，蘋果每一代的硬件與軟件都經過極其嚴謹的研發，技術上其實沒有真正的秘密。不過，部分貼心的實用設計確實藏得比較深。如果喜歡探索這些鮮有人知的冷門玩法，以下這10個Apple Watch隱藏功能，絕對值得用家們立即試用！

【1】 自動解鎖Mac電腦

只要戴着處於解鎖狀態的Apple Watch靠近Mac電腦，即可免輸入密碼自動解鎖。對於使用舊款沒有Touch ID的Mac，或長期外接大螢幕、甚至需要頻繁輸入密碼驗證管理員權限的用家來說，這項功能有效提升工作效率。

操作與啟用：確保Mac與Apple Watch已登入同一個Apple ID（並已啟用雙重認證），且兩者的Wi-Fi和藍牙均已開啟。在Mac上打開「系統設定」，選擇「Touch ID與密碼」或「登入密碼」。

只要戴着處於解鎖狀態的Apple Watch靠近Mac電腦，即可免輸入密碼自動解鎖。（Apple）

【2】 指南針回溯：防迷路必備

對熱愛行山的用家來說，這個功能就非常實用。指南針App內的「回溯」（Backtrack）功能會默默記錄用家的移動軌跡。萬一在野外迷路，手錶能引導沿着原路安全折返。此功能僅適用於Apple Watch Series 6及更新機型或Apple Watch SE，且系統必須執行watchOS 10或更高版本。

操作與啟用：打開「指南針」App。點按右下角「腳印」圖示後點按「開始」即可記錄路線；如需折返，再次點按右下角「暫停」圖示，然後選擇「原路返回」。

點按右下角「腳印」圖示後點按「開始」即可記錄路線。（Engadget）

【3】 單手手勢操控

雙手拿重物或煮食時，無需觸控螢幕也能操作手錶。用家只需透過「雙指互點兩下」就能接聽來電或捲動小工具；「手腕翻轉」可作返回鍵；「手掌覆蓋螢幕」即可迅速靜音來電。在主系列中，需要Series 9或更新的機型，此功能也適用於Apple Watch SE 3和Apple Watch Ultra 2及更新的機種。

操作與啟用：進入手錶的「設定」>「手勢」>點按「雙指互點兩下」並將其開啟。

【4】 化身相機遙控快門

一大班朋友拍攝大合照，不用再麻煩他人。將iPhone固定好後直接用Apple Watch螢幕當做遠端觀景器，甚至可遙控切換前後鏡頭、設定倒數計時及按下快門，打卡自拍從此不求人。

操作與啟用：在Apple Watch上點按並開啟「相機遙控」App，此時iPhone的相機便會同步自動啟動。

【5】 暗黑環境尋找iPhone

大家都知道可以在控制中心讓iPhone發出聲響，但其實只要長按「呼叫iPhone」，iPhone不僅會發出聲音，其閃光燈更會同步閃爍，在漆煙的地方尋找手機時這招極度實用。

操作與啟用：打開「控制中心」，找到「呼叫iPhone」，長按即可。

長按 「呼叫 iPhone」iPhone 的閃光燈就會閃爍。（Apple）

【6】 Walkie Talkie對講機

其實Apple Watch內置了「對講機」App，只要加入同樣佩戴Apple Watch的親友，按住螢幕上的按鈕即可進行即時語音對話。

操作與啟用：在手錶上開啟「對講機」App並啟用，點按「加入朋友」，然後選擇想聯絡的聯絡人，等待對方接受邀請。

【7】 為多個計時器獨立命名

煮飯時需要為多道菜式計時？不妨直接用Siri設定並命名計時器（例如：「Siri，設定8分鐘焗爐計時器」）。時間一到，手錶便會清楚顯示該專屬名稱，防止用家搞混不同的倒數任務。

操作與啟用：長按手錶的「數碼錶冠」或直接對手錶說出「喂Siri」喚醒語音助理，直接說出指令，例如：「設定10分鐘煮麵計時器」或「設定45分鐘洗衣計時器」，手錶會自動建立帶有該名字的計時器，亦可以在「計時器」App中同時檢視多個已命名的倒數項目。

【8】 極速Apple Pay付款

購物付款時，連iPhone或銀包都不用拿出來，只需要連續按兩下手錶側邊按鈕，喚出信用卡，直接將手錶靠近讀卡機進行NFC感應即可。不論是搭車還是便利店購物，一拍即行。

看到非接觸式付款的標誌，無論是買杯咖啡還是搭地鐵，都快捷又方便。（Apple）

【9】 兩指長按語音報時

只需要用兩根手指長按Apple Watch螢幕，Siri就會直接用語音為用家讀出當前時間，方便且直接。

操作與啟用：進入「設定」>「時鐘」，然後開啟「語音報時」（可選擇「總是說出」或「控制靜音模式」）。

【10】 Digital Touch傳送真實心跳

在「訊息」App中，透過Digital Touch功能可以錄製用家真實心跳頻率與震動回饋傳送給另一半，對方會在手錶上看到跳動的愛心，並收到相應心跳震動，堪稱蘋果生態圈中最具科技浪漫的互動方式。

操作與啟用：開啟手錶的「訊息」App，並點入你與聯絡人的對話視窗，點按輸入框下方的App欄，選擇Digital Touch圖示（心形圖案）。在黑色的畫面上，用兩根手指同時長按螢幕直到看到畫面上出現一個跳動的紅心，並感覺到手錶模擬心跳，提起手指，這個「真實心跳」便會自動傳送給對方。