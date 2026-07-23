不少人求職時都會想用 AI 幫手寫 CV，尤其面對不同職位要求，每次都要修改履歷、調整字眼、加入關鍵字，的確相當花時間。不過，AI 雖然可以提升效率，卻不代表可以直接叫它「幫我寫一份 CV」就照交。哈佛大學 Mignone Center for Career Success 提醒，CV 應該真實反映求職者的經驗、能力和成就，生成式 AI 可以作為編輯和修改工具，但不應成為履歷的主要作者。換言之，最好的用法不是「由零開始代寫」，而是用 AI 幫你把已有經歷寫得更清晰、更貼近職位要求。



哈佛大學指出，履歷的作用是讓僱主快速了解求職者的專業經驗和資格。正因如此，CV 內容必須真實、準確，而且要能代表你本人。

很多人用 AI 寫 CV 時，最大的錯誤是直接輸入一句「幫我寫一份求職履歷」，然後把生成結果照抄。這樣做很容易令 CV 變得空泛，例如出現大量「具備良好溝通能力」、「能夠獨立工作」、「有團隊精神」等一般化字句，讀起來未必能突出個人特色。

較理想的做法，是把 AI 當成一位協助修改文字的工具。你先準備自己的工作經驗、學歷、技能、項目成果和可量化成績，再請 AI 幫你優化句子、整理重點、對照職位描述，甚至找出履歷中未夠清晰的地方。

第一步：先準備自己的履歷初稿

哈佛建議，使用 AI 前應先由自己的履歷初稿開始。如果暫時未有完整 CV，也至少要整理過往經驗，包括曾任職位、工作內容、具體成果、參與項目，以及能夠顯示影響力的數字。這一步非常重要，因為 AI 不能真正知道你做過甚麼。如果你沒有提供足夠資料，它只能根據常見模板生成一份看似完整、但實際上很普通的履歷。

第二步：按職位要求修改 CV

同一份 CV 不應原封不動投遞所有工作。哈佛提醒，求職者要了解目標僱主真正想找甚麼，並因應申請職位調整履歷內容。做法可以很簡單：把招聘廣告或職位描述貼給 AI，請它找出職位中最重要的技能、責任和關鍵字。之後，再把自己的履歷內容貼上，請 AI 分析哪些經驗最相關、哪些地方需要加強。

第三步：用 AI 優化工作經驗描述

CV 最常見的問題，是工作經驗寫得太像職責清單，只講「負責甚麼」，但沒有講「做到甚麼效果」。AI 可以幫你把普通句子改成更有行動感和成果感的描述。

例如原句是「負責撰寫科技文章」。你可以請 AI 根據職位描述，提供幾個更具體的改寫方向，例如突出內容策劃、讀者定位、SEO 或跨平台發佈。不過，最後一句是否準確，仍然要由你自己判斷。

第四步：加入 ATS 關鍵字 但不要硬塞

不少HR﹑獵頭公司會使用申請人追蹤系統，即 ATS，掃描履歷和求職信中的關鍵字。哈佛建議，求職者可使用較簡潔的格式、清楚列明技能，並在合適語境中加入招聘描述內的關鍵字。

AI 在這方面相當有用。你可以要求它分析職位描述，列出可能重要的關鍵字，例如「project management」、「content strategy」、「data analysis」、「customer service」等，再幫你檢查 CV 有沒有自然包含相關字眼。

第五步：每一行都要經得起面試追問

哈佛特別提醒，求職者要熟悉自己 CV 上的每一行內容，因為面試時有機會被問到任何一句。這也是使用 AI 時最需要小心的地方。AI 可能會把一句經驗寫得更漂亮，但如果當中加入了你其實沒有做過的技能、成果或責任，面試時很容易被問穿。更嚴重的是，僱主可能會覺得你誇大履歷，影響信任。

實用 Prompt：用 AI 幫你修改 CV

請你扮演一位專業招聘顧問，根據以下職位描述和我的 CV 初稿，協助我改善履歷。請注意：不要虛構任何我沒有提供的經驗、技能、數據或成就；所有修改都必須基於我提供的內容。請先分析職位描述中最重要的技能、責任和 ATS 關鍵字，然後指出我的 CV 哪些部分最能配合這份工作，哪些地方需要加強。接着，請逐段優化我的工作經驗句子，將它們改寫得更清晰、更有行動感，並盡量突出成果和影響力。最後，請提供一個適合這份職位的 CV 摘要段落，以及 5 個可放入技能欄的關鍵技能。語氣要專業、自然，不要誇張，不要使用空泛形容詞。



職位描述：

【在此貼上招聘廣告或 Job Description】



我的 CV 初稿：

【在此貼上已刪除敏感資料的 CV 內容】



額外背景或想突出的經驗：

【例如：我想轉行、想突出內容策劃、想強調管理經驗、想申請入門職位等】

