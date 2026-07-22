小米的行動電源（尿袋／充電寶）向來平靚正，有不少支持者。近日小米在中國推出首款符合最新安全規格的 20000mAh 22.5W 自帶線行動電源，定價僅HK$149元港元，主打針刺不爆極高安全系數。



【小米充電寶自帶線 20000 22.5W 產品性能表】

官方定價：HK$149 (黑／白2色)

電池總容量：20000mAh（內置兩塊 10000mAh 電池，符合民航局規定可攜帶上飛機

最高輸出功率：22.5W

插頭配置：內置 USB-C 線 x 1、USB-C 接口 x 1、USB-A 接口 x 1

同時充電數量：支援 3 台設備同時供電

快充協議支援：QC2.0、QC3.0、PD2.0、PD3.0、PPS、Apple2.4A、SCP、FCP

安全認證：2026年最新規格（通過貫穿針刺、135度熱箱、14kN擠壓測試）

附加功能：連接電腦可查詢電池溯源及異常充電紀錄

2026年最新規格｜鋼針貫穿／135 度高溫測試下保證不起火

買大容量充電器最怕安全出問題。這款 20000mAh 充電器率先通過 2026 年最新規格認證，經歷 4mm 鋼針貫穿、135 度高溫烘烤長達 60 分鐘及高壓擠壓等極端測試，確保電池有長時效防火、防爆炸能力。

內置Type-C線｜同時幫三部機極速回血

出街最怕帶漏線，機頂直接內置一條 USB-C 扁線，拉出即充極方便。機身另配備 USB-C 及 USB-A 插頭各一，最多同時為 3 台設備供電。配合快充手機最高輸出達 22.5W，充平板或耳機一樣安全又夠快。

點止得3C認證！內置晶片插電腦即查身世

物理防護夠強之餘，內部更加入智能管理功能。只要用線接駁電腦，就能直接查閱內置兩塊 10000mAh 電池的來源資料。連平日充電過程數據、異常充電紀錄都會一一記錄。全透明設計在平價市場十分罕見。

20000大容量！直上飛機兼充爆兩部機

經常出差的朋友，這款充電器絕對合用。總容量高達 20000mAh，符合規定可手提直上飛機。滿電下夠為 iPhone 17 充電約 3.6 次，或為小米 17 補給 2.5 次。短途行程帶一個已足夠。

小米自帶線行動電源22.5W，滿電下夠為 iPhone 17 充電約 3.6 次，或為小米 17 補給 2.5 次。

149元性價高｜支援多種快充協議

賣HK$149元港元絕對是最大賣點。它兼容 QC3.0、PD3.0、PPS 及 Apple2.4A 等多種快充協議，不論甚麼品牌手機都能極速回血。集防爆規格、大容量與自帶線於一身，且機身尺寸比想像中更細，值得考慮。

【快充協議與主流手機品牌對照表】

PD2.0 / PD3.0：Apple（iPhone 8 至 iPhone 17 全系、iPad）、Google Pixel、Sony、Nintendo Switch 及通用 Type-C 筆電

PPS：Samsung（Galaxy S / Note 系列超快速充電）、Google Pixel、小米、Nothing Phone

QC2.0 / QC3.0：Qualcomm 晶片機型，包含早期及部分中階 Android 手機（小米、Sony、ASUS 等）

Apple 2.4A：Apple 舊款設備（iPhone 7 及更早機型、舊款 iPad）

SCP / FCP：Huawei（華為）、Honor（榮耀）專屬快充協議

AFC：Samsung（三星早期及中階 Galaxy 系列）

BC1.2 / DCP：通用慢充協議，適配藍牙耳機、手環及舊款數碼配件