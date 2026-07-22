DeepSeek V4滿血版登場 | 運算成本狂降50倍　效能直逼頂尖模型

DeepSeek V4滿血版登場 | 近日，人工智能領域再次迎來重大突破。深度求索（DeepSeek）備受矚目的旗艦模型V4正式版（滿血版）已正式發佈。這款大模型不僅在效能上展現出驚人的實力，更以遠低於競品的定價衝入AI領域市場。



深度求索（DeepSeek）備受矚目的旗艦模型V4正式版（滿血版）已正式發佈。（X）

運算成本極致壓縮，性價比拋離對手

早前，內地的月之暗面發佈擁有2.8兆參數的Kimi K3，創下全球最大開源大模型紀錄。然而，無論是Kimi K3，還是被推測擁有3至5兆參數的美國頂尖模型OpenAI的GPT-5.6 Sol與Anthropic的Claude Fable 5，其龐大的運算規模都意味著高昂的使用成本。儘管Kimi K3的定價已相對較低，但頻繁調用仍會對企業造成沉重的財務負擔。在這種背景下，DeepSeek V4正式版的出現無疑為市場提供一個極具吸引力的選擇。

據了解，DeepSeek V4的API採用即付即用機制，用家無須綁定固定月費套餐。雖然官方首次引入峰谷計費模式，在高峰時段收費會上調一倍，但憑藉極高的快取命中率，其整體價格優勢依然極其顯著。據統計，DeepSeek V4的API收費標準大約僅為OpenAI與Anthropic兩大龍頭的30分之一至70分之一，平均運算成本比對手低40至50倍。這種機制的成本控制，將大幅降低企業和開發者應用頂尖AI技術的門檻。

DeepSeek V4將帶來無與倫比的性價比。（Threads）

程式碼能力迎來突破，效能直逼頂級模型

除了價格上的優勢，DeepSeek V4正式版在實際效能上的表現同樣備受期待。先前V4預覽版雖然在開源領域表現出色，但在程式碼編寫能力方面並未達到頂尖水平。但在近期流出的多項測試結果中，DeepSeek V4正式版展現出驚人的推理能力。

效能直逼頂級模型。（bilibili）

這些測試主要集中在「一句話生成完整遊戲」等高難度任務，這也是目前公認最考驗大模型邏輯與程式碼生成能力的核心範疇。從目前的測試表現來看，業界預計DeepSeek V4正式版超越Anthropic的舊款模型問題不大，實際效能可能僅略低於目前的頂級模型Fable 5。不過，由於V4在多模態支援上仍有不足，目前仍無法確定正式版會否原生整合視覺等理解能力。

預計DeepSeek V4正式版超越Anthropic的舊款模型。（bilibili）

「原子彈級」震撼引套殼質疑，商業邏輯打破造假論

用AI圈熱門迷因形容，DeepSeek V4正式版的震撼程度「堪比原子彈爆炸」。然而，由於流出的灰度測試表現過於強大，有人質疑V4實際上是私下路由（Route）至對手模型Fable 5「套殼」運作。不過，這顯然違背商業邏輯。

創辦人梁文鋒（網民尊稱「梁聖」）絕不可能收取用家0.1元人民幣（約0.11港元），背後卻倒貼100元人民幣（約108港元）成本去調用Fable 5。加上測試者已公開未剪輯影片及OpenCode連結，造假說法不攻自破。