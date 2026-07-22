iPhone 18 Pro Max 三鏡頭規格曝光｜近年Android（雖然小米非完全使用安卓OS、華為亦已進化為純血鴻蒙OS）陣營以Ultra之名，推出強調攝影能力的旗艦手機。

果粉苦等多年的光學大革新終於降臨。最新流出資料顯示，2026年9月亮相的 iPhone 18 Pro Max 主鏡頭將採用 1/1.28 吋 Sony IMX905 感光元件，配備 4800萬像素。最令人振奮的是首度加入機械式實體可變光圈，告別以往純靠演算處理的景深，直接從物理層面提升畫質，展現出壓制 Android 陣營的強大實力。



iPhone 18 Pro Max 傳聞鏡頭規格

主鏡頭：4800萬像素 Sony IMX905（1/1.28 吋）+ 機械式實體可變光圈

超廣角：4800萬像素 Sony IMX972（1/2.55 吋）+ 微距攝影

長焦鏡頭：4800萬像素 Sony IMX973（1/3.1 吋）+ 4 倍光學變焦潛望鏡

前置鏡頭：2400萬像素 Sony IMX914

對焦輔助：LiDAR 測距儀（Sony IMX591）

iPhone 18 Pro Max 傳聞鏡頭規格大公開

實體可變光圈！告別純軟件散景

傳統固定光圈易過曝，夜拍又過度依賴演算法抹噪。iPhone 18 Pro Max 導入實體可變光圈後，日光下可縮小光圈提升邊緣銳利度；夜拍與人像模式則能放大光圈，呈現自然的物理光學散景，同時讓影片動態模糊更流暢。

iPhone 18 Pro Max 主鏡頭傳將使用實體可變光圈

1吋大底不代表無敵？小米與華為面臨光學挑戰

小米 17 Ultra 與華為 Pura 系列雖主打 1 吋超大感光元件，但 Apple 憑藉全新的 Sony IMX905（1/1.28 吋，面積與圖中的IMX707相約）與強大晶片演算法，將可變光圈的邊緣畫質拉到極致。即使感光面積略小，邊緣解析力與色彩真實度仍有機會完成反殺。

Apple 憑藉全新的 Sony IMX905與強大晶片演算法，將可變光圈的邊緣畫質拉到極致。

3顆4800萬像素鏡頭到位？長焦仍落後於華為？

除了主鏡頭，超廣角升級為 1/2.55 吋 Sony IMX972（支援微距），潛望長焦則採用 1/3.1 吋 Sony IMX973（4倍光變）。全機 3 顆鏡頭全數達 4800萬像素，結合 LiDAR IMX591 極速對焦，全焦段幾乎無死角。不過面對 HUAWEI Pura 90s Pro 的 100 倍變焦與 AI 構圖 3.0，如傳聞屬實，iPhone 18 Pro Max 在長焦方面的優劣，仍有待實測。

面對 HUAWEI Pura 90s Pro 的 100 倍變焦與 AI 構圖 3.0，如傳聞屬實，iPhone 18 Pro Max 在長焦方面仍有不足之處。

前置鏡頭同步升級！2400萬像素自拍更清晰

iPhone 18 Pro Max 的屏幕組件早前已流出，證明新機依然留有「動態島」設計，而前置鏡頭升級至 2400萬像素 Sony IMX914 感光元件，配合全新 Face ID 識別演算法，無論自拍或高畫質視像會議，細節還原度都更勝一籌，對短片創作者極具吸引力。

iPhone 18 Pro Max 前置鏡頭同步升級！2400萬像素自拍更清晰

蘋果強在光學硬體升級與錄影的極致

華為及其他國產機，憑藉 AI 與各種軟件加持，展現強大演算力，而 Apple 則專注於純粹的光學突破與專業級錄影能力。最終誰能重新定義手機攝影標桿，仍需等新機王正式登場後進一步分析。

雖然以下iPhone 18 Pro Max 鏡頭規格只屬傳聞，但也來跟各大Android攝影旗艦作個比較吧