iPhone 18 Pro Max 鏡頭規格曝光｜實體可變光圈挑機國產攝影旗艦
iPhone 18 Pro Max 三鏡頭規格曝光｜近年Android（雖然小米非完全使用安卓OS、華為亦已進化為純血鴻蒙OS）陣營以Ultra之名，推出強調攝影能力的旗艦手機。
果粉苦等多年的光學大革新終於降臨。最新流出資料顯示，2026年9月亮相的 iPhone 18 Pro Max 主鏡頭將採用 1/1.28 吋 Sony IMX905 感光元件，配備 4800萬像素。最令人振奮的是首度加入機械式實體可變光圈，告別以往純靠演算處理的景深，直接從物理層面提升畫質，展現出壓制 Android 陣營的強大實力。
iPhone 18 Pro Max 傳聞鏡頭規格
主鏡頭：4800萬像素 Sony IMX905（1/1.28 吋）+ 機械式實體可變光圈
超廣角：4800萬像素 Sony IMX972（1/2.55 吋）+ 微距攝影
長焦鏡頭：4800萬像素 Sony IMX973（1/3.1 吋）+ 4 倍光學變焦潛望鏡
前置鏡頭：2400萬像素 Sony IMX914
對焦輔助：LiDAR 測距儀（Sony IMX591）
實體可變光圈！告別純軟件散景
傳統固定光圈易過曝，夜拍又過度依賴演算法抹噪。iPhone 18 Pro Max 導入實體可變光圈後，日光下可縮小光圈提升邊緣銳利度；夜拍與人像模式則能放大光圈，呈現自然的物理光學散景，同時讓影片動態模糊更流暢。
1吋大底不代表無敵？小米與華為面臨光學挑戰
小米 17 Ultra 與華為 Pura 系列雖主打 1 吋超大感光元件，但 Apple 憑藉全新的 Sony IMX905（1/1.28 吋，面積與圖中的IMX707相約）與強大晶片演算法，將可變光圈的邊緣畫質拉到極致。即使感光面積略小，邊緣解析力與色彩真實度仍有機會完成反殺。
3顆4800萬像素鏡頭到位？長焦仍落後於華為？
除了主鏡頭，超廣角升級為 1/2.55 吋 Sony IMX972（支援微距），潛望長焦則採用 1/3.1 吋 Sony IMX973（4倍光變）。全機 3 顆鏡頭全數達 4800萬像素，結合 LiDAR IMX591 極速對焦，全焦段幾乎無死角。不過面對 HUAWEI Pura 90s Pro 的 100 倍變焦與 AI 構圖 3.0，如傳聞屬實，iPhone 18 Pro Max 在長焦方面的優劣，仍有待實測。
前置鏡頭同步升級！2400萬像素自拍更清晰
iPhone 18 Pro Max 的屏幕組件早前已流出，證明新機依然留有「動態島」設計，而前置鏡頭升級至 2400萬像素 Sony IMX914 感光元件，配合全新 Face ID 識別演算法，無論自拍或高畫質視像會議，細節還原度都更勝一籌，對短片創作者極具吸引力。
蘋果強在光學硬體升級與錄影的極致
華為及其他國產機，憑藉 AI 與各種軟件加持，展現強大演算力，而 Apple 則專注於純粹的光學突破與專業級錄影能力。最終誰能重新定義手機攝影標桿，仍需等新機王正式登場後進一步分析。