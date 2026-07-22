冷氣機健康使用｜緊閉門窗暗藏健康危機？4招教你正確換氣兼慳電

冷氣機健康使用｜踏入炎夏，冷氣機絕對是家家戶戶的「救命神器」。不過，很多人為了慳電或者怕冷氣流失，開冷氣時都會將門窗緊閉。但這個看似理所當然的習慣，其實暗藏健康危機。今次就為大家分享正確的冷氣機換氣觀念，以及多個實用運作秘笈，教大家如何在炎炎夏日長開冷氣的同時，兼顧室內空氣健康與慳電！



很多人為了慳電或者怕冷氣流失，開冷氣時都會將門窗緊閉。（AI生成）

緊閉門窗室內積聚濕氣廢氣，長時間或致頭痛不適

很多用家以為開冷氣一定要關上門窗才夠凍、夠慳電。但其實現代家居的氣密性和斷熱性都相當高，如果長時間緊閉門窗，室內空氣無法流通，二氧化碳和濕氣就會不斷積聚。在這種渾濁的空氣環境下，不單止容易令人感到頭痛、精神不振和注意力下降，積聚的濕氣更容易成為霉菌和塵蟎滋生的溫床，引發各種過敏反應。以下帶給大家四招，長開冷氣的同時，兼顧室內空氣健康與慳電！

緊閉門窗室內積聚濕氣廢氣，長時間或致頭痛不適。（AI生成）

1小時換氣2次、每次5分鐘，冷氣不用開開關關

即使在開著冷氣的情況下，也應該保持每小時換氣2次，每次約5分鐘的頻率。最理想做法是打開房間對角線上的兩扇窗戶，人為營造一條對流通道，讓室外的新鮮空氣順利流入，同時將室內的污濁空氣逼出。如果房間只有一扇窗，可以打開房門，並將風扇朝窗外吹。若是完全沒有窗戶的房間，則可以打開房門，將風扇朝房外吹。最重要的一點是，進行這短短5分鐘換氣時，千萬不要關掉冷氣，重新啟動最為耗電，頻繁開開關關反而令電費直線上升。

常換新鮮空氣入房，保持房間內空氣清新。（AI生成）

搭配循環扇吹牆壁，體感溫度即降1至2度

除了正確換氣，善用輔助工具亦能大幅提升冷氣效能。很多人覺得冷氣不夠凍，第一時間就是調低設定溫度，但這又會增加耗電量。其實，人體只要感受到微風，體感溫度就會自然下降1至2度。因此，建議大家在開冷氣時配合循環扇使用，只要將循環扇背對冷氣機放置，並將風向朝著牆壁吹，就能有效將冷空氣均勻帶到房間每一個角落。而且風扇的耗電量遠比冷氣機低，這個組合不僅能讓用家無需調低冷氣溫度也能感到涼快，更是慳電費的絕佳方案。

冷氣機搭配風扇，舒適又慳電。（AI生成）

酷熱天氣短暫離開房間，保持長開反而比重開慳電

說到慳電，不少人對於「長開冷氣」還是「定時開關」一直存有疑問。其實，冷氣機的運作原理是，在啟動初期需要輸出極大功率來極速降溫，這段時間最為耗電。但當室溫達到設定目標後，維持溫度的耗電量其實並不高。因此，在酷熱天氣警告生效的酷熱日子，如果用家只是短暫離開房間（例如落街買個飯），保持冷氣機運行反而比回來重開更慳電。

睡前30分鐘預先開機，風向朝上避免直吹更好睡。（AI生成）

睡前30分鐘預先開機，風向朝上避免直吹更好睡

睡前30分鐘開冷氣機有助人體的深層溫度自然下降，更容易入睡。同時，要將冷氣機的導風葉向上調校，避免冷風直吹身體，這樣冷空氣自然會從天花板均勻散落，營造出舒適的睡眠環境。