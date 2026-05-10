夏天開冷氣機前檢查清單！專家教3大步驟：洗濾網加試機慳電防霉
撰文：快科技
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氣溫逐漸升高，很多家庭準備開啟冷氣機，所以專門整理了一份冷氣機開機前檢查清單，按照步驟操作，能讓冷氣機運行更安全、製冷更高效。
開冷氣機前應檢查清單
第一步：清洗過濾網
開機前第一步要清洗過濾網，先把冷氣機斷電，打開面板取出濾網，用清水沖洗乾淨，放在陰涼處晾乾後裝回，不要暴曬濾網，避免損壞。
冷氣機開機前檢查清單：
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第二步：系統試運行
接下來要進行開機試運行，先檢查遙控器電池電量，電量不足及時更換。通電後設置製冷模式，溫度調到18攝氏度，運行半小時，觀察是否有異常。帶有自清潔功能的冷氣機，可以直接按下清潔鍵，完成後會自動退出，讓冷氣機內部更乾淨。
第三步：全面功能排查
最後要做全面檢查，重點看製冷效果是否正常，機身有沒有漏水，風向調節是否順暢，用手機APP控制能否正常響應。
按照這份清單操作，既能避免冷氣機出故障，也能讓吹出的風更乾淨健康，安心迎接夏天到來。
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