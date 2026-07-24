便宜又安全充電池是這款？消委會15款尿袋實測 無線充損耗高達4成

消委會實測15款尿袋，2026年7月更新版本 | 港人日常機不離手，智能手機、耳機及平板電腦隨身，外置充電器（俗稱「尿袋」）自然成為每個人手袋內的必備。然而，市面上尿袋選擇極多、品質良莠不齊，近年更不時傳出尿袋爆炸等事故。一旦買到劣質產品，隨時引發嚴重的木安全危機！即睇以下詳細評測結果與選購保養貼士！



測15款外置充電器安全與效能。（消委會）

消委會實測：15款外置充電器安全與效能

消委會今次測試的15款尿袋，售價由$158至$569不等，當中9款支援無線充電。在安全性方面，全部樣本均通過國際標準（IEC 62133-2）的基本安全測試，包括短路保護、過度充電及跌落測試等。即使部分樣本在跌撞後外殼出現細微破損，整體依然符合安全標準，不會構成危險。

消委會指出，大部分樣本均獲得4分或以上（滿分5分）的總評分，且高分型號涵蓋不同價位，反映產品的售價與表現並無必然關係。



消委會15款尿袋實測。（AI生成）

轉換效率最高達95％，無線充電損耗高達四成

測試顯示，各樣本在室溫（20°C）下的實際可用電能，約為標示電能的79.2％至95.3％。

轉換效率最佳：其中3款樣本（小米Xiaomi、XPOWER、SHARGE）表現優異，電能轉換效率高達90％或以上。

無線充電損耗顯著：9款支援無線充電的樣本中，由於電磁感應會產生較多熱能損耗，無線充電的實際可用電能比同款有線充電大幅減少約28.7％至43.3％，且充電速度亦較慢。

充電時間差異：以相同電源供應器為尿袋本身充電，充滿電的時間介乎1.9小時至4.1小時不等。

消委會15款尿袋實測。（AI生成）

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極端環境對電能輸出的影響

低溫環境（0℃）：所有樣本的可用電量均有所下降，較室溫環境減少1.8％至27％不等。

高溫儲存（40℃存放28日）：4款樣本（EGO、牛魔王maxpower、Mophie及MAGIC-PRO）保電能力優異，電能流失少於4％。但樣本XPOWER M及SHARGE的電能流失則分別高達34％及25％。

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廠商回應：具備溫控防過熱機制，已推出3C認證版本

針對測試結果及最新規格要求，相關品牌廠商亦作出回應：

「MAGIC-PRO」表示：該型號具備溫度監控設計，當主晶片或電池溫度超出上限時，會自動啟動溫度控制功能以限制功率的輸入及輸出，相關設計符合3C認證要求以防出現安全隱患。同時該型號已通過3C認證的跌落測試，符合安全要求。

「GP」表示：該型號已經推出3C認證版本，並指出產品設計及規格安全相同，唯一的差異是外置充電器及包裝盒上印刷的額定數值增加了中文文字、3C認證標誌和中國RoHS認證標誌。

性價比最高！消委會實測Top 3推薦

綜合消委會測試的售價、電能轉換率及極端環境穩定性，以下3款型號性價比最高：

小米 Xiaomi WPB1007MI（$209）：全場唯一獲得4.5分最高評分！ 售價屬全場第二平，但電能轉換效率高達90％以上，跌落耐撞測試更獲5分滿分，表現完勝多款貴價產品，極致「平靚正」。

小米 Xiaomi WPB1007MI。（Xiaomi）

EGO ALLYDELIVERY 4：無線充電首選！ 在9款無線充電樣本中熱能損耗最低，可用電量達同款有線充電的71.3％；於40℃高溫存放28日後電能流失少於4％，效能極之穩定。

EGO ALLYDELIVERY 4。（EGO）

MAGIC-PRO ProMini 10DC+：安全穩定之選！ 內置智能晶片溫控保護，過熱時會自動限制功率，配合高溫下少於4％的低電能流失率，並通過3C跌落認證，親民又安全。

MAGIC-PRO ProMini 10DC+。（MAGIC）

專家教路：尿袋日常保養與安全使用貼士

想延長外置充電器壽命並確保安全，消委會及專家提供以下保養指引：

最佳電量維護：日常使用無需等電池完全耗盡才充電，建議電量保持在20％至80％之間。充滿後應盡快拔除電源。

長放注意事項：如需長期閒置，應把電量充至約60％，並存放在陰涼乾爽處。

避免過度快充：長期頻繁地以高功率進行快速充電會增加發熱，長遠可能縮短電池壽命。

危險警號即停用：若發現外置充電器出現電池膨脹、外殼變形、異常高溫或充電不穩定，應立即停止使用。

正確回收：棄置舊充電器時，應先在接口貼上膠紙以防短路，並放入專用的充電池回收箱。

留意！攜帶外置充電器乘搭飛機有限制

登機限制方面，根據民航處及國際民航組織最新規定，每名乘客最多只能以手提行李隨身攜帶2個容量不超過100Wh（約27,000mAh）的外置充電器，飛行途中嚴禁充電或使用，且須妥善獨立包裝以防短路，乘搭本港航空公司航班時更不得放於頭頂行李架上；同時，中國民航局亦要求乘搭內地航班的充電器必須具備清晰的3C認證（新批次需加印追溯二維碼）且非被召回型號，否則一律禁止帶上飛機，旅客出發前務必多加留意。