電動車充電位｜消委會整合全港18間商場充電車位、收費﹑數碼配套

電動車充電位｜油價年年升，電動車在香港日趨普及，每逢週末假日，不少車主駕車到商場消遣時，都面對充電位難求的問題。消費者委員會就此展開調查，整合本港18間主要大型商場的電動車充電設施資訊，包括充電樁數量與種類、收費安排及數碼配套，為車主提供實用參考。



電動車充電需求急增

根據環境及生態局的資料，香港電動車市場已進入大眾普及階段。截至2026年5月底，每10輛新登記私家車中逾7輛為電動車，電動私家車總數突破17萬輛，佔全港私家車總數逾26%。

為配合需求，政府於2025年7月推出3億元高速充電樁鼓勵計劃，目標提供3,000支高速充電樁。現時全港公共充電樁總數約17,000支，政府措施支持的私人充電基礎設施已覆蓋超過14萬個停車位。隨著電動車滲透率持續上升，商場的充電配套需求亦顯著增加。

消委會整合全港18間商場充電車位資料：

+ 3

充電位覆蓋率差距明顯

是次調查涵蓋的18間商場合共提供逾1,700個充電裝備，當中約43%為中速充電樁，快速充電佔約21%，100kW或以上的高速充電樁則佔餘下部分，另有約三分之一為標準插座。

在覆蓋率方面，各商場差距顯著。僅有兩間近年竣工的商場能為每個停車位配備充電設備；三間商場的充電位比例介乎約10%至16%；其餘大多數商場均低於10%。現時電動車已佔全港私家車總數逾26%，但大部分商場的充電車位比例仍未能追上此基數，供求落差明顯。

消委會26款電動車﹑混能﹑汽油車評測詳情詳情👇👇👇

+ 7

收費模式各異 留意閒置費

調查涵蓋的商場中，大部分選擇與第三方充電服務供應商合作，充電收費因供應商而異。值得留意的是，時代廣場的所有充電設備均由商場自家提供，且免收費用；AIRSIDE、新城市廣場及形點則同時提供自營充電設備及個別電動車品牌的充電站。

+ 20

整體而言，充電功率愈高，收費愈貴。不少平台同時採用多元化定價策略，按充電時段、使用時長或會員等級調整費用。例如Tesla超級充電站在繁忙時段會提高收費；Shell Recharge推出不同時長的充電計劃；KINETA Charge則採用會員分級制度。

房委會時租車位（資料圖片）

此外，大部分平台設有逾時閒置費，車主完成充電後若未能在指定時間內駛離，將被徵收每分鐘$1至$10不等的費用。消委會曾接獲投訴，有車主因超時佔用車位40分鐘，被徵收較充電費貴近10倍的閒置費，而現場並無張貼任何相關告示。消委會提醒車主充電後應盡快駛離，並促請商場在停車場當眼處作出提示。

數碼配套參差 實時資訊整合不足

調查發現，14間商場的應用程式提供實時泊車位資訊，但當中僅有7間能在同一應用程式內同時顯示實時充電位數目。其餘商場雖可透過第三方充電供應商應用程式或運輸署「香港出行易」平台查閱相關資訊，但由於未有整合於商場應用程式內，車主難以有效規劃行程。

在免觸式泊車方面，除「愉景新城」外，其餘所有商場停車場均支援預先登記車牌及支付方式，以進行免觸式入閘，大幅簡化進出手續。

給電動車車主的六個貼士

消委會綜合調查結果，建議電動車車主在商場充電時注意以下事項：

出行前宜透過商場應用程式或相關平台查閱實時充電位狀況，避免抵達後無位可用；充電收費模式各異，應同時考慮充電模式、功率及預計停留時間，以準確預算費用；完成充電後應盡快駛離，避免被徵收閒置費，亦可讓車位加快流轉；除商場停車場條款外，亦應細閱第三方充電供應商的使用條款，包括逾時閒置費安排；充電樁標示的最高功率並不代表全程充電速度，宜因應實際需要選擇合適設施；選擇充電地點時，可優先考慮同時提供實時資訊及積分兌換優惠的商場，便利出行之餘亦可節省開支。