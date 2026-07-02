消委會・藍牙耳機｜Apple音質降噪皆滿分　B&O最貴但電池表現包尾

消費者委員會今日（2日）發表最新一期《選擇》月刊，聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT）測試市面上55款入耳式真無線藍牙耳機，售價由219元至4,498元不等。測試結果顯示，各樣本在音響質素及電池表現上差異相當明顯，其中Apple AirPods Pro 3在音質及降噪表現均獲滿分。



令人意外的是，樣本中最貴、高達4,498元的Bang & Olufsen Beoplay Eleven在電池續航能力中僅獲2.5分。



消費者委員會今日（2日）發表最新一期《選擇》月刊，聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT）測試市面上55款入耳式真無線藍牙耳機。（消費者委員會）

在音響質素方面，由5位專業試驗人員針對演講、古典、搖滾及爵士樂進行評審。結果顯示，Apple AirPods Pro 3及Sony WF-1000XM6表現最為頂尖，高、中、低音頻平衡飽滿，人聲極具臨場感，雙雙奪得5分滿分。

至於主動式降噪（ANC）效果，Apple AirPods Pro 3、Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)及華為 Huawei Freebuds Pro 5在模擬飛機、街道連續或周期性噪音的測試環境下，減輕環境噪音表現最出色，同獲5分滿分評級。在配戴舒適度上，則以Apple AirPods Pro 3及三星 Samsung Galaxy Buds3 Pro最獲好評，於運動或同時佩戴眼鏡等不同情況下均獲5分。

消費者委員會今日（2日）發表最新一期《選擇》月刊，聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT）測試市面上55款入耳式真無線藍牙耳機。（消費者委員會）

消費者委員會今日（2日）發表最新一期《選擇》月刊，聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT）測試市面上55款入耳式真無線藍牙耳機。（消費者委員會）

在電池續航力與充電時間的測試中，Audio-Technica ATH-CKS50TW2表現出色，充滿電後的可使用時間高達17小時21分鐘，為全場續航力最高；然而，其充電盒連耳機一併充滿電的時間要長達3小時25分鐘，同樣是全場充電最慢的型號。

至於華為 Huawei Freebuds Pro 4充電表現甚佳，充電盒連耳機充滿電僅需29分鐘，為全部樣本中速度最快。另外，Libratone AIR+3在充滿電後，僅能維持4小時25分鐘的使用時間，是全場續航力最弱的型號。性價比方面，售價最低、僅售219元的小米 Xiaomi Redmi Buds 5，其整體表現對預算有限的消費者而言具吸引力。

在電池整體評分中，有3款樣本表現最不理想，包括樣本中最貴、高達4,498元的Bang & Olufsen Beoplay Eleven，另外Audio-Technica ATH-CKS30TW+及Jlab Go Pop ANC，同樣在電池項目中僅獲2.5分。

這3款耳機在電池表現上均有不少缺點，包括充滿電所需時間接近或超過2小時、快速充電15分鐘後的可使用時間不到1.5小時，且充電盒只能為耳機提供2次或以下的完整充電。

同為入耳式設計的無線藍牙耳機，真無線款式（右）的左右耳機以無線方式連接，而傳統款式（左）的兩個耳機則以電線連接互通。（消費者委員會）

消委會提醒，消費者在選購與使用真無線耳機時應先了解個人預算與功能需求，參考測試結果，不論高、中、低價型號均有不俗選擇。日常使用時切勿將音量調得太高，建議善用出廠的輸出限制功能以防永久損害聽覺。

由於入耳式耳機須深入耳道，衛生與安全至關重要，用家切勿與他人共用耳機，並應定期拆下軟膠塞用水徹底清洗，待乾透後再套回，佩戴前亦須確保軟膠塞已牢固安裝以防在耳道內脫落。

此外，用家應避免長時間佩戴耳機，以免妨礙耳道空氣流通而導致耳垢積聚、耳鳴甚至受感染，若耳朵感到不適或痛楚應盡快求醫。