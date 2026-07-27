舊機保存切忌2件事！拆解手機關機電池耗電真相！附舊機保養技巧

拆解手機關機電池耗電真相｜明明在手機剩餘個位數電量時關了機，但一段時間後竟然無法開機，電池電量到底去了哪裡？今次就為用家們拆解這個現象：原來手機即使關機，電池依然在暗中運作與流失電量。



明明在手機剩餘個位數電量時關了機，但一段時間後竟然無法開機？（AI生成）

出門在外看到手機剩餘電量跌到個位數，不少人的第一反應就是「即刻關機」，以為這樣就能完整鎖住最後一點電；又或者將退役的舊手機充滿電後關機收進櫃桶，打算留作備用，結果一段時間後再拎出來，卻發現早已沒電，甚至連機都開不了。

關了機還在耗電？兩大主因揭秘

1. 時鐘與喚醒電路：手機內部需要維持極微量的電力供電給主機板，一方面讓系統時鐘維持運作，保證下次開機時時間不會出現差錯；另一方面，這股微弱電流也用來感應用家「按電源鍵」的動作。如果沒有這段電路，用家長按按鈕時手機根本無法感應到需要開機。

2. 鋰電池會自放電：只要是鋰電池，即使沒有接通任何電器，電池內部也會持續進行極微弱的化學反應。關機狀態下的手機電池每個月會自然流失1％至2％的電量。如果存放環境偏熱，流失速度還會加快。

關機狀態下的手機電池每個月會自然流失1％至2％的電量。（AI生成）

舊手機放抽屜切忌「充爆電」或「完全放空」

很多人習慣把舊手機充滿電或者用到關機先收起來，這其實是一種保養誤區。如果手機長時間處於0％沒電狀態，會進入危險的「深度放電」狀態。這時電池內部銅集流體會發生溶解與重新沉積，對電池造成永久性破壞，輕則電池健康度暴跌、續航力大打折扣，嚴重甚至會造成內部微短路，讓整顆電池徹底報廢。

手機鋰電池深度放電是指電量徹底耗盡且長期未充電，導致內部結構產生不可逆的化學損害，進而使電池容量永久下降甚至無法再充電。（AI生成）

想保存舊機 記住3個保養習慣

如果舊機打算留給家人或者備用，想要延長它的壽命，建議遵循以下做法：

電量保持50％關機：蘋果（Apple）等廠商都建議，長期存放前將電量充至一半即可關機，這時電池內部的化學狀態最穩定。

長期存放前將電量充至一半即可關機，這時電池內部的化學狀態最穩定。（AI生成）

每半年最少開機一次：別讓舊機徹底休眠，最好每隔半年拿出來開機，把電量重新補回50％。

放陰涼處，別受熱：鋰電池非常怕熱，存放環境最好低於32℃，避開陽光直射和悶熱櫃桶。