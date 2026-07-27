避開3大毀機禁忌！USB接口安全清潔指南：3步驟還原穩定安全充電

USB接口安全清潔指南 | USB接口灰塵與毛屑積聚過多，阻礙充電線與接口內部的金屬針腳接觸，導致充電斷斷續續，甚至特定角度才能充電成功。今次就為大家帶來安全清潔指南，只要利用家中隨手可得的小道具，就能輕鬆解決問題。



USB接口灰塵與毛屑積聚過多，導致充電斷斷續續。（AI生成）

何時需要清潔？出現這4大症狀即要動手

1. 充電斷斷續續：插上充電線後無反應，或者需要特定角度、稍微施力推緊才能順利充電。

充電斷斷續續，或者要固定角度才能充入。（AI生成）

2. 插頭感覺鬆動：充電線插入時沒有「咔」一聲插到底的感覺，感覺塞不到底。

3. 外置配件無法識別：手提電腦插入USB配件（如滑鼠、鍵盤或USB手指）時，出現連接不穩定或頻繁斷線。

外置配件無法識別（AI生成）

4. 肉眼可見明顯雜物：用電筒照向接口，能看到明顯的灰塵或毛絮。

正確安全清潔3步驟，還原穩定充電

清潔接口看似簡單，但內部金屬針腳非常脆弱，一不小心就容易刮壞。請跟足以下步驟處理：

1. 務必先完全關機（斷電）

清潔前必須將手機、平板或電腦完全關機，如果是座檯電腦就要拔掉電源線。確保裝置在完全無通電的狀態下操作，能有效避免因工具觸碰引致短路。

2. 使用木質或塑膠牙籤輕挑

選用木質或塑膠材質的牙籤，輕柔地伸入接口內部，順著邊緣將沉積在底部的塵埃與毛絮輕輕挑出。請記住動作必須小心，切勿用力猛戳或大幅刮擦，以免刮花或弄彎內部的金屬針腳。

3. 配合壓縮空氣罐「點噴」

想清理得更徹底，可以用專門清理電腦零件的壓縮空氣罐。使用時保持罐身直立，採取短按、點噴的方式清理剩餘微塵。切忌長時間持續噴射，強大的氣流壓力有可能令脆弱的針腳變形。

使用時保持罐身直立，採取短按、點噴的方式清理剩餘微塵。（AI生成）

千萬別用！3大「毀手機」清潔地雷

【1】金屬物件（萬字夾、縫衣針、安全別針）：金屬材質非常堅硬，極易刮花或折斷接口內的金屬針腳。更嚴重的是，金屬具備導電性，若不慎刮破內部的絕緣塗層，重新開機時可能引發短路，直接燒毀手機底板。

【2】棉花棒：雖然棉花棒質地柔軟，但它的體積對於USB接口而言過大，插入時容易將污垢推向深處。並且棉花棒極易殘留微細的棉花纖維在針腳上，令接觸不良的問題雪上加霜。

【3】WD-40或任何液體清潔劑：絕對不要將WD-40等潤滑劑、消毒噴霧或漂白水噴入充電口。液體滲入會引致電子零件短路腐蝕，且化學殘留物會形成黏性表面，吸引更多灰塵黏附。