免大陸電話拎國補！港人憑回鄉證雲閃付買家電手機最高慳2萬元

港人專享國補！銀聯國際今日（7月23日）宣佈獨家推出針對港澳居民的「國家補貼」（簡稱「國補」）優化措施，大家由即日起只需憑回鄉證、香港電話號碼及香港本地發行的銀聯卡，即可輕鬆透過「雲閃付App」領取補貼資格。今次就為大家全方位拆解及拎這優惠的步驟，以及北上掃貨的實用攻略！



深圳不少大型商場的專門店都提供國家補貼。

買手機、家電劈價15%！最高可慳2萬元人民幣

今次國補涵蓋家用電器、數碼產品、智能家居等共16大類別，每位消費者針對每一類產品均可領取1次補貼，每一件享有銷售價格15%的即時折扣！



數碼產品（如手機、平板、智能手錶/手環、智能眼鏡）：現在購買即享15%補貼，每件上限500元。以一部定價約3,500元人民幣的手機為例，15%折扣為525元（受上限限制，實際立減500元），即只需3,000元人民幣即可到手。

今次國補涵蓋家用電器、數碼產品、智能家居等共16大類別。（銀聯國際）

智能家居及其他智能產品（如智能床、適老化輔助器械、掃地機器人、數碼相機、智能螢幕、智能馬桶）：只要具備統一國家標準13位商品號碼（如有能效/水效標籤須達國家一級標準），每件補貼上限高達1,500元人民幣。買一部原價4,000元的旗艦級掃地機械人，扣減15%即時平600元！

今次國補涵蓋家用電器、數碼產品、智能家居等共16大類別。（銀聯國際）

家用電器（如電視、雪櫃、洗衣機、冷氣機、熱水器、電腦）：產品須達到國家一級能效標準，每件補貼上限同樣高達1,500元人民幣。

按照規定，如果將16類產品的補貼資格全數用盡，總共可節省高達20,000元人民幣。



四步極速申領教學

【1】下載及登入：手機下載並打開「雲閃付」App。

【2】登記資格：進入相關活動頁面，按指示輸入回鄉證資料、香港本地電話號碼及香港銀聯卡號碼。

【3】領取補貼：完成身份核驗後，按自己想買的產品類別，領取相應的「消費補貼資格」。

【4】實體店立減：抵達深圳等廣東省指定線下實體商戶，選購心水產品後，使用銀聯各類支付產品結賬，即可享即時立減。

深圳及廣東門店流程全攻略：店員協助辦理

成功在「雲閃付」App搶得補貼名額後，便可正式進入門店交易流程。

成功在「雲閃付」App搶得補貼名額後，便可正式進入門店交易流程。

到達門店後只需向店員表明需要使用「國補」，並向店方提供回鄉證正本及香港電話號碼及香港本地發行的銀聯卡作登記。基本上，店員會協助處理絕大部分的文件工作，消費者只需在旁等候及核對資料。最後在付款環節可以通過刷卡、手機PAY及「雲閃付」二維碼，系統會自動扣減「國補」金額。

詳情可看以下連結了解：深圳國補+退稅買手機攻略｜實試疊加優惠勁慳三成 流程手續全拆解