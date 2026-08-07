9成人都洗錯冷氣濾網？日本34年專家教路：做錯這步電費貴兼發霉

冷氣機清潔禁忌｜開機驚見電費暴增又有霉味？日本34年專家KiyoKiyo警告：DIY洗冷氣搞錯步驟，散熱鰭片一撞凹隨時毀機！即睇安全清潔邊界與關機防霉秘訣。



開機驚見電費暴增又有霉味？（AI生成）

冷氣機多久洗一次隔塵網？為甚麼洗錯方法會讓電費暴增？

冷氣機運轉時要吸入大量室內空氣，若隔塵網被厚厚的灰塵堵死，進氣量受阻，壓縮機就必須全功率運轉，這會導致耗電量急劇增加。

清潔冷氣機時應該先拿吸塵機朝隔塵網正面輕輕吸除表面浮塵。（AI生成）

保持效能最簡單的辦法，是維持「每兩週一次」的基礎清潔。

多數人拆下隔塵網第一時間就是拿去水龍頭下沖洗，這其實是個錯誤習慣。當灰塵遇到水，會在隔塵網網格間形成泥巴黏在上面，反而更難清洗。正確的做法：

第一步：拿吸塵機朝隔塵網正面輕輕吸除表面浮塵。

第二步：確認灰塵大部分被吸走後，再拿到水龍頭下以溫水或清水，從背面（無塵面）往正面沖洗。

確認灰塵大部分被吸走後，再拿到水龍頭下以溫水或清水，從背面（無塵面）往正面沖洗。（AI生成）

冷氣隔塵網卡油煙二手煙污垢怎麼辦？中性與鹼性清潔劑該如何選擇？

如果冷氣機安裝在靠近廚房位置，或者室內有吸煙、點線香的習慣，隔塵網上經常會附著一層油膩的黃褐色污垢，光靠清水與吸塵機根本洗不掉。

這時候，清潔劑的選擇就成關鍵了。 污垢類型 推薦清潔劑 操作重點 一般灰塵、毛屑 中性清潔劑（如：洗潔精） 用海綿沾水稀釋後輕輕擦拭即可。 黏膩油垢、焦油、線香殘渣 弱鹼性清潔劑（如：廚房去油劑） 噴灑後靜置2-3分鐘分解油污，再以溫水沖淨。

清洗過程中切忌使用硬毛刷或鋼絲刷猛力刷洗，隔塵網的塑膠網格非常脆弱。軟毛刷等工具只限於清潔機身外殼與可拆卸的導風板。

動手擦抹前，第一個動作必須是拔掉電源插頭，避免觸電危險。



冷氣機的進氣口主要集中在頂部，因此機身頂部通常是灰塵最密集的地方。擦抹時應遵從以下順序：

【1】先用吸塵機配刷頭吸走頂部與外殼的厚塵。

【2】再用扭乾的濕布徹底抹淨。

掀開面板後看到的金屬薄片，稱為散熱鰭片。這些鋁片極度薄弱，稍微碰擠就會變形倒塌。若使用吸塵機吸取上面的灰塵，手勢必須輕柔，絕對不可讓吸頭撞擊或重壓金屬片。拆卸導風板時也要注意卡扣力道，塑膠老化後極易斷裂。

隔塵網上附著一層油膩的黃褐色污垢時就要使用清潔劑來除污了。（AI生成）

開冷氣如何避免霉味？關機前做哪一步能有效抑菌？

冷氣產生霉味的核心原因，在於製冷模式運轉時內部會產生大量冷凝水。當關機後，殘留的水分封閉在陰暗的機身內部，便成了霉菌繁殖的溫床。要抑制霉菌成長，重點在於「乾燥」。每次使用完冷氣準備關機時，養成一個習慣：

【1】啟用機身的「內部清潔/乾燥功能」。

【2】若機型無此功能，可直接手動切換至「送風模式」運轉30至60分鐘。

將內部熱交換器上的水分徹底吹乾，就能從源頭切斷霉菌的滋生條件。

啟用「送風模式」運轉30至60分鐘驅散霉味。（AI生成）

市面上售賣的「冷氣清潔噴霧」，對於深層貫流風扇（豬籠扇）上的厚重霉菌與異味改善非常有限，操作不當甚至可能造成電路板短路。若冷氣內部已經嚴重發霉，交給專業拆洗團隊處理，才是最安全的做法。

來源：ichioshi