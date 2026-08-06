對不少男士來說，電鬚刨勝在方便，而且相較傳統剃鬚刀，較容易減少刮傷皮膚的機會。近年不少型號更支援乾濕兩用，既可以直接乾剃，也可以在沖涼時配合剃鬚泡沫使用。不過，市面產品售價由數百元至數千元不等，刀頭設計、續航力、配件及耐用度亦有明顯差別。消委會測試9款本港有售電鬚刨，結果顯示，大部分樣本剃鬚及舒適度表現不俗，但個別型號在耐浸、跌撞及清潔方面則有改善空間。



9款售價由$189至$3,998

今次測試涵蓋9款電鬚刨，售價由$189至$3,998，價錢差距超過20倍。除1款型號配備4個刀頭外，其餘8款均採用3刀頭設計。刀頭類型亦分為兩大類，其中4款使用圓形旋轉式刀頭，其餘5款則採用條形往復式刀頭。

一般而言，刀頭數量較多，可以增加與皮膚接觸面積，理論上有助提升貼面效果。不過，實際剃鬚表現仍要視乎刀頭結構、浮動幅度及機身操控等因素，並不能單憑刀頭數量判斷。

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全部設浮動刀頭 貼面能力有分別

9款樣本全部配備浮動式刀頭設計，刀網或承托刀頭的支架可因應面部輪廓上下活動，讓刀頭較容易貼近下巴、兩頰及頸部。其中兩款型號更設有刀頭鎖定功能，讓用戶把刀頭固定在指定角度，針對較難處理的位置剃鬚。不過，實際使用時，刀頭面積、浮動幅度及機身設計同樣重要。測試中就有型號因刀頭較細及浮動幅度有限，在處理難剃位置時表現較弱。

8款可乾濕兩用

除了其中1款外，其餘8款都聲稱可完全防水，屬於乾濕兩用型號。用戶既可以在乾爽皮膚上直接剃鬚，也可以在淋浴時配合剃鬚泡沫使用。對皮膚較敏感，或習慣濕剃的人來說，使用彈性會較高。

唯一非乾濕兩用的樣本只屬可水洗設計，代表只有刀頭部分可以直接沖水，機身、開關及充電接點都不宜沾濕。因此，選購時要留意產品究竟標示「浴缸花灑」還是「水龍頭」圖示，兩者代表的防水程度並不相同。

唯一陶瓷刀頭型號表現較弱

大部分測試樣本使用不銹鋼刀頭，只有1款採用陶瓷刀頭，而且同時是唯一沒有配備修剪器的型號。其餘產品大多設有內置或可拆式修剪器，方便修剪鬢角、長鬚或整理鬍鬚造型。在剃鬚實試中，採用陶瓷刀頭的樣本整體評分只有3.5分，屬較低一組。儀器測試顯示，其剃鬚後鬚根數量減幅較其他樣本少，專家亦認為實際剃鬚效果稍遜。

剃鬚實試最高4.5分

實驗室安排3名專家評審員參與實際剃鬚測試。為減少個人使用習慣影響結果，評審員會先花兩星期適應平日較少使用的鬚刨類型。正式測試期間，每名評審員每隔3日，以兩款不同樣本分別剃左右兩邊鬍鬚，再記錄剃鬚時間、貼面效果及整體舒適程度。

實驗室亦使用數碼毛髮分析儀，量度剃鬚前後的鬚根數量及長度變化，以客觀數據比較剃淨能力。結果顯示，9款樣本在剃鬚效果方面取得3.5至4.5分，其中兩款表現較佳。

舒適度整體理想

相比每日剃鬚，隔3日才剃一次，鬍鬚通常更長、更粗及較濃密，因此亦更考驗電鬚刨會否造成拉扯、灼熱、疼痛或皮膚刺激。測試除了由評審員主觀評分，也會用儀器量度剃鬚前後皮膚保濕度及紅斑情況。結果顯示，全部樣本舒適度都取得4分或以上，其中5款更達4.5分，整體表現相當理想。換言之，即使不同型號剃淨程度有差異，大部分產品在減少拉扯及刺激方面仍有不俗表現。

操控方便程度差距明顯

除了剃鬚效果，日常是否好用同樣重要。測試涵蓋機身重量、握把是否就手、防滑效果、刀頭能否貼合面部，以及處理下巴和頸部等難剃位置的能力。結果顯示，各樣本使用方便程度評分介乎3.5至4.5分。當中兩款機身採用較流線設計，握持及操控表現較佳，加上電量顯示和低電量提示清楚，因此整體得分較高。相反，部分型號因沒有旅行盒、沒有清潔刷，又或者刀頭邊位較難清理鬚碎，在清潔和收納方面失分。

模擬使用5年 全部仍可正常運作

耐用測試方面，實驗室模擬約5年日常使用情況。測試假設用戶每日剃鬚5分鐘，刀頭會以實際剃鬚力度壓向模擬皮膚表面的滾輪，再閒置及充電6分鐘，如此循環24小時不停進行。最終每款樣本合共完成1,800次操作。測試完成後，全部樣本仍可正常運作，沒有出現重大故障。部分產品運作噪音比全新時稍大，刀網表面亦沒有最初般順滑，但整體剃鬚效果沒有明顯下降。

每次剃鬚後都應清理

要延長電鬚刨壽命，最簡單的方法就是每次用完即清潔。鬚屑長時間積聚在刀頭及刀網內，不但影響衞生，也可能增加刀片阻力，令剃鬚效果下降。用戶可按產品說明，用清潔刷清理刀頭，並定期加入適量潤滑油，保持刀片運作暢順。如果使用自動清洗座，亦不代表完全毋須處理。每次使用後先清除部分鬚碎，可以減輕清洗系統負擔。

濕剃時不能一邊充電

使用乾濕兩用電鬚刨時，要特別留意充電安全。使用電源線或變壓器充電期間，不應同時進行濕剃，以免增加觸電風險。即使產品可水洗，清洗時亦應避免讓充電接點或電源接口長時間沾水，完成後要徹底抹乾才重新充電。如果產品沒有標示可水洗，更不應直接放到水龍頭下沖洗。

總結：平機未必差 最重要睇用途

消委會今次測試的9款電鬚刨售價由$189至$3,998，但剃鬚實試整體評分只介乎3.5至4.5分，反映價錢高低與剃鬚效果未必完全成正比。大部分產品舒適度都相當理想，真正差異較大的反而是續航、快充、操控、清潔、配件及耐用表現。

如果每日只是簡單乾剃，未必需要購買配備大量附件及自動清洗座的高階型號；經常旅行的人則可優先看續航、快充和旅行盒；習慣濕剃或沖涼時使用，就要確認產品是真正乾濕兩用，而不是只有刀頭可水洗。最後亦別忽略刀頭、刀網及清潔液等後續支出。將機價、耗材、更換周期及實際使用習慣一併計算，才較容易揀到真正適合自己的電鬚刨。