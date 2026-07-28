洗衣機5大禁忌 | 日本主播親歷恐怖意外洗衣機變「炸彈」當場解體

洗衣機5大禁忌 | 早前日本一名電視主播高木聖佳在社交平台分享親身經歷，指自己因為將一件不適合機洗的衣物放入洗衣機，結果在脫水階段引發劇烈震動，整部洗衣機宛如炸彈般當場解體炸開。究竟為什麼洗衣機會變「炸彈」？今日就為大家拆解背後原理，並盤點5大決不能放入洗衣機清洗的禁忌物。



洗衣機5大禁忌。（AI生成）

洗衣機為何會震到解體？

引發今次洗衣機爆炸的原因，就是這名女主播將防水材質衣物放入洗衣機清洗。許多人以為洗衣機只是攪拌與甩水，但實際上其高速脫水模式對機身平衡的要求極高。當防水布料（如雨衣、防水風褸）進入洗衣機時，水分無法穿透布料排出，反而會被包裹在衣物內部，形成一個個沉重的「大水袋」。

洗衣機進入高速脫水階段，內筒以每分鐘數百甚至上千轉的速度高速旋轉時，這些無法排水的積水會產生極端不平均的離心力。在嚴重失去平衡的情況下，強大的衝擊力會瞬間扯斷洗衣機內部的避震桿與懸掛彈簧，導致高速旋轉的內筒直接撞擊機身外殼，最終釀成整部機器炸裂、解體的嚴重事故。

日本女主播因將防水材質衣物放入洗衣機清洗致爆炸。（AI生成）

家電安全警告！盤點5大「洗衣機禁忌物品」

為避免重蹈覆轍，平日清洗衣物時，切記不要將以下5類物品直接丟入洗衣機：

【1】防水材質衣物：如雨衣、防水風褸、滑雪服、桑拿服及防水床墊等。布料阻擋水流穿透，脫水時極易釀成甩爆機身的危險。

【2】吸水力極強的超大型物件：如厚重毛公仔、大枕頭或厚地氈。吸水後重量暴增會導致內筒重心嚴重偏移；若公仔外皮在旋轉中破裂，內部的棉花更會徹底堵塞排水管道。

【3】記憶海綿製品：記憶枕或記憶墊吸水後極為笨重，且在高拉力下容易碎裂成無數碎屑，不但破壞物品，更會卡滿洗衣機內部部件。

【4】金屬配件衣物或硬底鞋款：鋼圈內衣若未事先放入洗衣袋，金屬線可能脫落並卡死馬達；而厚重波鞋高速撞擊筒壁，則可能導致內筒變形損壞。

【5】沾滿大量泥沙或寵物毛髮的物品：泥沙無法溶解，過量毛髮亦會在機內結塊，迅速堵塞排水泵及濾網，引發故障甚至污水倒流。

家電安全警告！盤點5大「洗衣機禁忌物品」。（AI生成）

專家建議：防水衣物與特殊材質應如何處理？

仔細閱讀標籤：洗衣前務必核對衣物上的洗滌標示，確認是否標明「不可機洗」或「不可脫水」。

防水衣物處理：防水風褸或雨衣建議手洗；若必須使用洗衣機洗滌，請務必關閉脫水功能，洗淨後直接取出掛於陰涼處自然滴乾。

善用洗衣袋：帶有扣飾、拉鏈或鋼圈的衣物應先放入厚質洗衣袋，減少對內筒的刮傷與撞擊。