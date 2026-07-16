ASUS華碩夏日賞2026：輕薄手提電腦劈價低至68折兼享星級售後保養

來到了夏天，又是不少學生們入手最新手提電腦迎接新學年的時期，今年 ASUS 帶來了年度「華碩夏日賞2026優惠」，精選多款大熱手提電腦及桌上型電腦，當中主打極致輕薄機身的 Zenbook 系列與效能強悍的電競型號均劈價發售，全面迎合不同用家需要。加上一系列大幅升級的售後保障，確保大家入手新機後能簡單地享受數碼生活。



頂尖AI輕薄手提電腦限時減價

為滿足渴求大螢幕與極致便攜性的用家，ASUS今次推介 Zenbook A16 型號。機身僅重 1.2kg，擁有破天荒將 16 吋 3K 解像度的 ASUS Lumina OLED 螢幕融入猶如 14 吋大小的輕巧機身之中，並採用航太級高科技陶瓷鋁合金防刮材質打造，徹底兼顧了輕奢美學與機身耐用度。內置高達 80 TOPS 算力的 Snapdragon X2 Elite Extreme 處理器，配合高達 21 小時的電池續航力，讓用家隨時隨地體驗頂級的 AI 運算效能。新機目前以 89 折 $15,998 發售，絕對是追求高效能人士的首選。

ASUS Zenbook A16

同時，預算稍緊的用家亦可考慮 Zenbook 14，以 76 折即 $12,998 優惠價就能享有同樣出色的全金屬輕便機身設計、75Whrs 特大電量以及長達 18 小時的續航表現，內置的 35W NPU 亦能輕鬆處理日常 AI 任務。

ASUS Zenbook 14

對於打算初探 AI 領域的消費者，搭載 Intel Core Ultra 處理器並配備專屬 Copilot 鍵的 Vivobook 16，以其 16 吋大螢幕與 89 折 $7,998 的極致性價比，成為了入門級別的理想選擇。

ASUS Vivobook 16

軍規認證強悍電競手提電腦優惠

除了輕薄文書機款，對於追求極速流暢遊戲體驗的電競玩家，ASUS亦準備了多款軍規級別的強悍戰機。當中 ASUS TUF Gaming F16 不但符合 MIL-STD-810H 美國軍規耐用標準，更配備了 16 吋 2.5K 165Hz 更新率的高質素螢幕，為玩家呈現極度逼真的視覺震撼。機內搭載最新的 Intel Core i7-14650HX 處理器以及 NVIDIA GeForce RTX 5060 獨立顯示卡，配合包括第二代 Arc Flow Fans 在內的強大散熱系統，即使長時間進行高負載遊戲依然能保持低溫穩定。新機由原價 $16,998 劈價至 76 折的 $12,998 ，實屬非常划算。

若然追求更極致的戰鬥力，以 91 折 $19,998 發售的 ROG Strix G18 絕對能滿足挑剔的眼光。這款超高性能的手提電腦搭載 AMD Ryzen 9-8940HX 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 5070 顯示卡，配合三風扇散熱及 Conductonaut Extreme 液態金屬等頂尖 ROG 智能散熱技術，將系統效能推向巔峰，配合 2.5K 300Hz ROG Nebula Display 螢幕，助玩家在虛擬戰場上搶佔先機。

完善星級售後維修保養免除顧慮

在選購高階電腦產品時，出色的售後支援與耐用度同樣是不可忽視的考量因素。全線 ASUS 手提電腦均通過最高 18 項嚴苛的耐用測試，確保機器能在各種極端環境下維持最大的可靠性。而且更為用家提供長達 2 年涵蓋 90 多個國家及地區的國際保固服務，香港本地亦新增至超過 90 個送修點，並貼心提供免費上門收送服務，讓大家足不出戶也能輕鬆處理維修事宜。

買家亦可在購買產品後 180 天內加購 ASUS Premium Care 額外保固服務，涵蓋意外損壞及電池保固。此外，在推廣期內凡購買指定型號，不僅可獲贈潮流 MiniRoll Cam 相機或 ROG 二十週年限定禮盒等精美禮品，更能以 $99 的超值價錢，換購原本價值 $484 的 3 合 1 配件組合包，一次過添置擴充基座、滑鼠墊與無線靜音滑鼠，輕易打造出高效能的個人工作空間。