iPhone手機耗電快必看 | 電池健康度掉到80%不一定要換？專家解答

iPhone手機耗電快必看 | 每天早上拔下充電線，第一件事是點按「設定」，緊盯著「電池健康度」有沒有掉1%。這數字一旦逼近80%，許多iPhone用家就開始擔憂。換電？還是換機？80%這個數字，不知從何時起成了果粉心中的死線。但這條死線，其實被嚴重誤解了。蘋果（Apple）官方設定的80%，從來不是強制的報廢倒數。它只是一個物理化學的參考值。



電池健康度掉到80%代表甚麼？（Anker）

蘋果官方標準：80%健康度是死線還是迷思？

根據Apple官方支援頁面說明，iPhone 14及更早型號的電池，設計標準是在500次「完整充電循環」後，能保留80%的蓄電量。到了iPhone 15及後續型號，這項標準被大幅提高到1000次循環。這代表電池化學物質的自然老化曲線，它絕對不代表手機會在數字變成79%的那一刻突然死機。

iPhone 15及後續機型，用家可直接在「設定」>「電池」>「電池健康度」查閱循環次數。（Apple）

根據iTechGuides的深度分析，這80%是一個容量維持目標，而非保證的服務壽命終點。兩部同樣顯示80%健康度的手機，實際狀況可能完全不同。一部用了三年，循環超過900次，這屬於正常情況下的損耗。另一部只用了半年，循環僅300次就跌穿80%，那就是異常衰退。若用家的裝置屬於後者，這強烈暗示了極端熱暴露或製造缺陷的存在，比單純的年份老化更值得關注。

iPhone 14或更舊款則需透過分析紀錄或捷徑指令查詢。（Apple）

iPhone 15及後續機型，用家可直接在「設定」>「電池」>「電池健康度」查閱循環次數；iPhone 14或更舊款則需透過分析紀錄或捷徑指令查詢。此外，保養期內若循環未達標且健康度低於80%，符合蘋果原廠免費更換資格。

保養期內若循環未達標且健康度低於80%，符合蘋果原廠免費更換資格。（X）

充電循環次數如何計算？一天一充會提早報廢嗎？

很多用家以為插拔一次充電線，就算一次循環。其實並非如此，蘋果對「完整充電循環」的定義，是累計消耗100%的電量。舉個例：今天用了50%電，充滿，明天再用50%。這兩天加起來，才算一次完整循環。

蘋果對「完整充電循環」的定義，是累計消耗100%的電量。（知乎）

真正傷害鋰電池的元兇其實是極端高溫與深度放電。經常讓手機電量掉到0%自動關機，或者在大太陽下放到車頭擋風玻璃下導航，甚至充電時把手機塞在枕頭底下，這些行為對電池的殺傷力，遠遠大過每天晚上插著電睡覺。現代智能手機都配備「最佳化電池充電」功能，透過系統學習用家日常的充電習慣，暫緩充電至80%以上，從而減緩化學老化。手動關閉這項功能，反而剝奪了系統保護硬件的機制。

換電時機看甚麼？三大真實死機徵兆

蘋果在其官方電池與維修服務條款中明確表示，電池屬於消耗品，其化學年齡會直接影響高峰期效能。如果你的手機出現以下三個徵兆，即使健康度還有85%，也該去預約維修了：

【1】無預警關機。電量明明還有20%，吹了一陣冷風，或者打開相機準備拍照，瞬間黑屏。這代表電池無法承受瞬間的高負載電壓，系統為了保護內部的電子零件，直接啟動斷電保護機制。

【2】嚴重降頻與效能管理限制。滑動網頁卡頓，打機跌掣，甚至連打開應用程式都要等上幾秒。此時若打開「電池」設定，會在「高峰期效能容量」下方看到一段文字，提示系統已經套用效能管理模式來防止意外關機。這已經是手機在明示：處理器無法從舊電池獲取足夠電力，必須限制運算速度。

【3】電池膨脹。屏幕或機背被微微撐起，或者按壓屏幕邊緣時感覺有異常的阻力與水波紋。這不再是效能問題，而是嚴重的安全警號。鋰離子電池內部氣體積聚造成的膨脹，隨時有刺穿起火的風險。