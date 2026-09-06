iPhone打字秘技！長號碼或常用字不用慢慢按 「文字替代」免打錯
撰文：中關村在線
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你平時有沒有這種情況：填銀行信用卡號碼、手機號碼、快遞單號，或者回覆一串固定訊息，明明只是幾十個數字，卻得一個一個敲，既慢又容易輸錯。其實，iPhone內置了一個非常實用的功能，只需要設置一次，以後輸入幾個簡單字符，就能自動帶出一整串數字。
這個功能叫「文字替代」，簡單理解，就是給一大串內容設置一個「快捷代號」。比如你的銀行信用卡號碼、公司電話、常用訂單號，都可以提前保存。以後只要輸入自己設置的幾個字符，iPhone就會自動替換成完整內容。Apple官方也支援通過「文字替代」設定輸入碼。
設置很簡單：
1. 開啟「設定」
2. 點選「一般」
3. 點選「鍵盤」
4. 點選「文字替代」
5. 點擊右上角的「+」
在「字詞」裏輸入你想快速調用的完整數字，比如銀行信用卡號碼；在「字詞」裏設置一個好記的組合，比如「hsbc」。保存之後，以後只要輸入「hsbc」，就可以快速調出這串數字。
這個功能不止是數字好用，姓名、電郵、公司地址、常用回覆、網址甚至固定的一句話，都可以用同樣的方法儲存。
例如工作上經常要回覆「您好，文件已經收到，我會盡快處理」，完全無必要每次重新輸入，設定一個「hs」之類的簡寫，輸入幾個字母就能直接帶出完整字句。
還有一個小貼士：簡寫一定要設定得夠獨特，避免你正常聊天時誤觸發替換。
對於經常辦公、聊天、填寫資料的人來說，這個功能真的屬於設定一次，長期省時間。尤其是那些又長、又容易打錯的數字，讓iPhone替你輸入，比自己一個個按舒服得多。
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