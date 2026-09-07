iPhone垃圾短訊響不停？教你開啟防騷擾功能　簡單幾步重獲清淨

大家有沒有這種感覺：手機一天沒幹什麼，短訊通知倒是響個不停。貸款、保險、購物優惠、陌生鏈接輪番轟炸，有時候真正重要的驗證碼，反而容易被淹沒。



更麻煩的是，這些短訊並不一定都是簡單的垃圾廣告，有些還可能帶着釣魚鏈接。所以，與其收到一條刪一條，不如讓iPhone先幫你把陌生訊息分分類。

這些短訊並不一定都是簡單的垃圾廣告，有些還可能帶着釣魚鏈接。（AI生成圖片）

iPhone裏其實暗藏一個非常實用的功能叫——篩選未知寄件人。

「篩選未知寄件人」設定方法▼▼▼

打開之後，來自陌生號碼、沒有和你互動過的發件人的訊息，會被單獨放到未知寄件人篩選器裏，不再直接混進正常聊天列表，而且默認不會打擾你。

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設定很簡單：進入訊息App，點擊右上角的過濾條件→管理過濾→找到未知寄件人，把篩選未知寄件人打開即可。

也可以進入設定→App→訊息→未知寄件人進行設定。

另外，iPhone還提供了過濾垃圾訊息功能，它會利用設備端的垃圾訊息檢測，將被識別為垃圾的訊息放進垃圾訊息資料夾，並且不會發送通知，而且這個功能默認就是開啟的。

iPhone還提供了過濾垃圾訊息功能，將這些訊息放進垃圾訊息資料夾。（示意圖，Unsplash@Brett Jordan）

當然，也不用擔心把正常短訊漏掉。像驗證碼、重要提醒等訊息，你依然可以在未知寄件人裏查看；如果確認某個號碼是熟人，還可以直接標記為已知寄件人。

如果你平時經常被垃圾短訊騷擾，這個設定真心建議打開。它不是讓垃圾短訊憑空消失，而是把打擾和重要訊息分開，讓你的短訊列表清淨很多。

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