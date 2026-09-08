iPhone容量不夠用怎辦？教你用iOS「重複項目」自動清理多餘相片

大家有沒有發現，iPhone用久了以後，相簿裏總會莫名其妙多出一堆重複相片？同一張相片儲存好幾遍、截圖重複儲存、連拍之後忘了刪……時間一長，幾百甚至上千張重複圖片就這麼一直佔着手機空間。



如果你也有這個煩惱，其實不用一張一張翻相簿。iPhone內置的「重複項目」功能，就能幫你自動找出藏起來的重複相片和影片。

iPhone內置的「重複項目」功能，可以幫助自動找出藏起來的重複相片和影片。（Unsplash@Chris Coe）

操作也很簡單。

1. 打開「相片」；

2. 進入「選集」；

3. 向下找到「更多項目」；

4. 點擊「重複項目」，這裏就能看到系統自動識別出來的重複相片和影片啦。



接下來更方便：確定這些相片確實重複，直接點擊「合併」，系統會將它們合併成一張，並保留畫質和相關數據更合適的版本，其餘重複項目會被移動到「最近刪除」。如果重複項目很多，也可以點擊「選擇」，然後批量選擇甚至全部合併，不需要一張一張處理。

不過這裏有個細節要注意：「重複項目」不會一打開就立刻出現。iPhone需要先對相片圖庫建立索引並進行重複項目檢測，而且這個過程通常要求手機處於鎖定並連接電源的狀態。相片越多，等待時間可能越長。

確定這些相片確實重複，直接點擊「合併」，系統會將它們合併成一張。（Apple）

所以，如果你的iPhone相簿已經亂成一團，存儲空間吃緊，別急着手動清理，先去看看相簿裏的「重複項目」，說不定分分鐘就能幫你清掉一大批重複相片。

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