世界技能大賽技驚四座　無釘做櫃抹灰如鏡　證AI時代手藝無可取代

一人砌一牆，不打磨，手工抹灰竟如鏡面般光滑；一人做一櫃，不用一顆釘子，榫卯嚴絲合縫，縫隙不足0.2毫米；一人拼一機，4天內將零件組裝成能飛、能避障、能運貨的無人機，焊接、裝配、編程，樣樣精通……這些，不是魔術，而是技能。



日前，第四十八屆世界技能大賽在上海落幕。賽場上的一個個瞬間，讓我們得以見證技能的多樣與精彩。

日前，第四十八屆世界技能大賽在上海落幕。（人民日報）

世界技能大賽證明AI替代不了人類：

+ 2

技能，無關新舊。木工、建造、花藝、烹飪，傳承千年；機器人系統集成、智慧安防技術、無人機系統，面向未來。它們同時出現在世界技能大賽上。由此可見，在技能的世界裏，傳統與現代從不相斥，手工與數字彼此成就。

技能，不分性別。曾經，人們以為某些工作只屬於男性或女性。世界技能大賽上，刻板印象正在被打破。中國姑娘何曉嫚，是軌道車輛技術項目全球唯一參賽女選手。她不僅拿下冠軍，更以全場最高分摘得阿爾伯特·維達獎（Albert Vidal Award），成為「冠軍中的冠軍」。

而男性選手閔思達，則以細膩與專業，在健康和社會照護項目中贏得金牌。在技能的世界裏，熱愛與專注才是唯一的通行證。

技能，不問學歷。長久以來，「技能是技校生的事」成了一種偏見。可這次，智慧安防技術項目冠軍李金澤，來自上海交通大學計算機學院，是一名人工智能專業的本科生。今天的技能，既需理論，也重實踐，高等教育和職業技能從來不是對立的。

一場大賽，更讓我們得以思考，當人人都在說AI（人工智能）可以替代一切時，我們需要怎樣的技能？

歷史早已給出答案。工業革命後，機器取代了手工，但木工、裁縫、廚師並未消失，反而因機械化而贏得了新的發展空間。機器承擔了重複性的勞動，人的創造力、審美與手感，反而更顯珍貴。

今天，同樣如此。AI能寫代碼，但算法仍需人設計；機器人能操作，但調試與維護離不開人；數據能生成，但解讀與判斷仍需人的智慧。

以口腔修復工藝技術項目為例，其口腔採集、蠟型製作、全口義齒製作等均依靠數字化設備，考查的是選手應用數字化軟件與設備的能力。然而，義齒顏色的調配全憑手感，選手需憑藉經驗精準復刻樣品顏色。

這正是本屆世界技能大賽給出的答案：AI時代，技能並未過時。人類的雙手不只是工具，還承載着經驗與創造，這是機器無法替代的。

【延伸閱讀】AI短劇「不燒心文學」爆紅 不怕虧錢只怕壞規矩 瀏覽破13.7億次（點擊連結看原文）

+ 21

今日，哪怕是全球最精密的五軸聯動機牀，它的製造，仍有一部分零件靠人工「手搓」。失之毫釐，謬以千里，正是這一手一手的打磨，決定了整台機牀的精度。

面向未來，我們需要的是一批既擁抱技術也尊重手藝、既懂代碼也懂匠心的複合型人才。過去要求操作熟練，現在還要懂設備、懂數據、懂軟件，知道什麼時候該交給機器，什麼時候需要自己做主。

技能改變世界、技能照亮前程。人與AI雙向奔赴、默契配合，這才是高素質技能人才面向未來的新姿勢。