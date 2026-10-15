香港電訊推本地化HKT.AI｜姜濤＠MIRROR 示範實用功能！月費$48起

MIRROR 姜濤示範 HKT.AI 實用功能｜AI 人工智能技術雖然早已普及，但面對市面上琳瑯滿目的外國大模型，許多用家依然不知從何入手，亦對過於複雜的英文介面感到吃力。香港電訊宣布推出自主開發的 HKT.AI 平台。全新系統標榜高度本地化與極簡操作，將大量人工智能助手整合至單一介面，讓普羅大眾與中小企用家都能以極低門檻將頂尖運算能力應用於實際場景中，輕鬆解決各種日常難題。同時宣佈姜濤@MIRROR為HKT.AI的代言人。



姜濤＠MIRROR 示範HKT.AI實用功能

姜濤出任代言人即場實測！問演唱會拍檔 AI 爆笑回應

為了展現 HKT.AI 系統的實際應用能力，人氣組合 MIRROR 成員姜濤以代言人身份現身平台啟動禮，並親自示範各項實用功能。他在現場直接向系統提問，詢問 MIRROR 演唱會中自己與哪位成員合作最有火花，系統隨即提議他與 Tiger（邱傲然）合演武打音樂風格，引得姜濤笑言「只會是我被 Tiger 打」。此外，姜濤亦利用平台妥善安排各項工作前的準備流程，展現出工具如何有系統地梳理極度繁忙的演藝日程。

姜濤在現場直接向HKT.AI提問，詢問 MIRROR 演唱會中自己與哪位成員合作最有火花，系統竟提議他與 Tiger合演武打音樂風格，引得姜濤笑言「只會是我被 Tiger 打」。

個人業務行政總裁林國誠細數近年HKT致力發展不同AI平台

HKT.AI 功能實測｜內置 80+ 助手：大模型擂台、星級大廚生活助手一覽

HKT.AI 平台針對不同生活、學習及工作需要，內置超過八十個專屬人工智能助手。用家不再需要自行鑽研複雜的指令詞，系統內置的「大模型擂台」功能更可以讓用家同時比較多個模型的答案，從中挑選最準確的資訊。

對於喜歡創作的用家，平台提供的「圖片工作室」能夠快速生成各種有趣相片，而「影片工作室」更配備了經人工智能改良的提示詞功能，幫助用家輕易把腦海中的想法轉化為創意影片。

簡單幾句指令便可以生成8秒生動的動畫影片

針對家庭與日常生活，平台的實用性同樣豐富。家長可以透過「全能家長」專區內的「孩子學習專家」、「英文老師」及「數學解題博士」等功能，一站式生成練習和模擬試題，系統更支援改卷、解題及功課輔導，大幅減輕父母的教育壓力。在日常起居方面，「香港安居生活顧問」能夠為用家提供租約和合同分析，確保條款公平合理。

就連學習都可以利用HKT.AI來幫手出練習與對題

如果下班後不知道該煮甚麼，只需拍攝一張雪櫃內剩餘食物的相片並上載至「星級大廚」助手，系統便會即時提供食譜及買餸建議。至於一般上班族，亦可利用「簡報工作室」快速生成可編輯的簡報檔案，有效提升工作效率。香港電訊集團董事總經理許漢卿指出，這次推出平台的主要目的正是協助客戶克服技術應用門檻，在安全的環境下安心善用新科技。

因應雪櫃擁有的材料，AI會建議用家「今晚煮乜餸」

HKT.AI 商業版月費 $88 起：支援自動排更與 NAR1 申報

商業版本的 HKT.AI 同樣針對香港的營商環境進行了深度本地化設計，許多本地中小企受限於資源與人手，難以負擔昂貴的數碼轉型費用。平台為此提供了一系列自動化工具，例如為市場推廣而設的社交內容工作室，以及協助人力資源部門處理繁瑣事務的自動排更工具與招聘廣告撰寫助手。在日常業務處理上，商務文書撰寫、客戶投訴回覆和會議助手等功能，均能大幅縮減員工處理行政工作所需的時間。

HKT.AI 特設「香港專屬」助手，專門協助公司處理各類繁複的本地申報程序，並提供中小企資助配對服務，提升整體營運效率。香港電訊冀望透過匯聚多元化工具、推動企業應用以及建立穩健的網絡基建生態，進一步賦能百業並推動全民普及科技，呼應將相關技術發展為香港未來核心產業的方向。

香港電訊個人業務行政總裁林國誠在會上指出，相較於內地企業 21% 的 AI 普及率，香港僅有 10% 企業深度應用 AI，且高達 40% 香港市民未曾接觸過 AI。希望今次HKT.AI可以將AI使用人口提升。