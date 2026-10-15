WhatsApp新功能｜無帳號都能開會！訪客通話上線　瀏覽器一鍵即入

WhatsApp新功能｜Meta旗下即時通訊軟件WhatsApp於2026年10月14日推出重大更新，正式推出「訪客通話（Guest Calls）」新功能。受邀者即便從未註冊帳戶、手機未安裝應用程式，只要透過電腦瀏覽器點擊專屬連結，就能直接加入最多32人的端對端加密語音或視像會議。這項改變打破了該平台長達十多年的封閉生態，由朱克伯格（Mark Zuckerberg）帶領的Meta，顯然將矛頭直接對準視像會議巨頭Zoom與微軟（Microsoft）Teams。



WhatsApp正式推出「訪客通話（Guest Calls）」新功能。（WhatsApp）

等候室機制防騷擾 打工仔推託藉口全數失效

過往跨國或跨地區工作交涉，不少人總以「沒有WhatsApp帳戶」或「不想給私人電話」婉拒臨時通話。現在，只要會議發起人擁有WhatsApp帳戶，在「通話」分頁即可即時建立分享連結，受邀訪客無須下載軟件，點開網頁輸入自訂名稱就能發送通話請求。

門檻大幅降低，但防護機制並未退讓。馬來西亞權威科技媒體Lowyat.NET的實測分析指出，所有訪客預設會被分流至「等候室（Waiting Room）」，必須由發起人手動放行才能入會。訪客在會議期間無法查看其他成員的真實電話號碼，亦不能使用文字聊天功能。需要留意的是，目前這項功能僅限電腦桌面瀏覽器使用，手機瀏覽器暫未開放。

對中小企業而言，免費版Zoom的40分鐘中斷限制一直令人困擾。WhatsApp訪客通話全程免費、沒有通話時間限制，更計劃在年內整合Google Calendar及Outlook日曆排程，搶奪商務會議市場的意圖十分明確。

受邀訪客無須下載軟件，點開網頁輸入自訂名稱就能發送通話請求。（Lowyat.NET）

告別電話號碼：@Username登場 語音轉文字本地運算

除了會議功能，2026年WhatsApp在私隱保障上亦迎來重要轉折。

長期以來，用家只要在群組發言或與買家聯絡，真實電話號碼便直接曝光。據SleekFlow發布的WhatsApp 2026功能指南顯示，官方全面推出專屬用家名稱（Username）設定。用家可自行登記唯一的@handle，日後在網店購物或商務交涉時，只需提供用家名稱即可開啟對話，手機號碼徹底轉入後台保護。

針對無休止的長語音訊息，新版本正式加入本機「語音轉文字」機制。轉換過程完全於手機晶片運算，無須將音訊上傳至雲端伺服器，即使在港鐵車廂內沒戴耳機，亦能一秒掌握重點。