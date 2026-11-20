【私隱危機】搭地鐵、去Cafe長期開住藍牙？專家警告：黑客幾秒內可以「靜默配對」，直接開你手機咪高峰偷聽！



無線耳機與智能手錶普及，令不少人習慣24小時長開手機藍牙（Bluetooth）。然而，內地多地公安及國安部門近日接連發布安全提示，指出手機藍牙長期開啟暗藏嚴重私隱及竊密風險。黑客可藉系統漏洞在數秒內完成「靜默配對」，無需機主點擊同意即可遠程開啟麥克風（開咪）監聽對話、追蹤行蹤，甚至植入木馬盜取銀行及社交帳號密碼。

內地多地公安及國安部門近日接連發布安全提示，指出手機藍牙長期開啟暗藏嚴重私隱及竊密風險。

手機藍牙長開有何安全風險？為何不按同意也會遭入侵？

一般用戶普遍以為，只要在手機彈出配對視窗時不點擊「同意」或「配對」，陌生設備便無法連入手機。但在底層通訊漏洞面前，這種被動防範並不成立。

據內地國安部門提示，不法分子正利用藍牙技術底層協議或硬件漏洞竊取個人資料，甚至實施竊密行為，既威脅公民個人私隱，亦對國家秘密安全構成風險。中國計算機學會計算機安全專委會委員王媛媛指出，若手機作業系統或無線耳機本身存在未修復的藍牙漏洞，攻擊者無需獲取用戶手動授權，數秒內即可強制完成「靜默配對」（Silent Pairing），實現類似「零點擊攻擊」（Zero-Click Attack）的入侵效果。

資料來源：中國計算機學會（CCF）專家技術解讀及國家安全部《防範藍牙技術漏洞竊密安全提示》

「零點擊攻擊」（Zero-Click Attack）兩大核心資安漏洞來源：

Google Fast Pair 協議漏洞（代號 WhisperPair，編號 CVE-2025-36911）

Airoha（絡達科技）藍牙晶片漏洞（編號 CVE-2025-20700 / 20701 / 20702）

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配對一旦成功，攻擊者可繞過系統權限限制，遠程調用手機或耳機咪高峰監聽周圍對話，並竊聽通話內容及獲取設備精確位置。由於整個過程在後台無聲進行，機主往往毫無察覺。

資料來源：海南省人民政府國有資產監督管理委員會轉載：國家安全部《防範藍牙技術漏洞竊密安全提示》（2026）

藍牙廣播成「流動追蹤器」 公共場所慎防釣魚木馬

除技術漏洞外，藍牙長開亦令機主暴露於行蹤追蹤與社交工程釣魚（Phishing）的雙重風險之中。手機藍牙及低功耗藍牙（BLE / Bluetooth Low Energy）處於開啟狀態時，會持續向外發送包含設備識別碼的廣播封包。不法分子只需在商場、車站或特定場所部署訊號嗅探器，便能捕捉訊號判斷目標是否出現在附近，從而精準追蹤其日常行蹤軌跡。

手機藍牙長開安全漏洞大！國安揭3大風險｜黑客數秒靜默配對偷竊（微博@央視網）

國安揭藍牙攻擊手法3大風險

此外，「藍牙釣魚」在咖啡店、機場及會議場地等公共場所同樣防不勝防。攻擊者會將惡意設備偽裝成「會議訊號廣播」、「協議認證」或「免費Wi-Fi」發送配對請求；用戶一旦大意同意，對方即可傳送夾帶木馬程式（Trojan）的照片或文件。機主誤點運行後，手機瀏覽器儲存的帳號密碼、證件相片及重要文檔便會全數外洩。

藍牙攻擊手法3大風險列表 藍牙攻擊手法 運作原理 潛在私隱與財產損失 風險程度 漏洞靜默配對 利用藍牙協議漏洞，無需機主同意數秒內自動連接 通話及環境對話遭開咪竊聽、敏感資訊外洩 極高 廣播訊號追蹤 藍牙開啟時持續發送廣播封包，遭外部接收器捕捉 暴露實時位置、日常出行路線及特定場所行蹤 中至高 藍牙釣魚木馬 假冒免費Wi-Fi或會議認證誘導配對並傳送惡意檔案 瀏覽器儲存密碼被盜、重要文件遭竊、植入木馬 高

專家教2招低成本自保 留意手機「假關閉」盲點

面對無線安全隱患，專家與本港網絡安全機構均建議市民採取以下兩招低成本自保：

第1招：保持系統與韌體最新：定期更新手機作業系統（Security Patch）及耳機韌體（Firmware），及時修補已曝光的藍牙安全漏洞。

定期更新手機作業系統（Security Patch）及耳機韌體（Firmware），及時修補已曝光的藍牙安全漏洞。

第2招：不用即關並拒連陌生設備：在港鐵、商場及餐廳等公共場所，切勿隨意接受陌生藍牙配對；若不慎接收陌生傳輸文件，切勿點擊開啟，應立即使用防毒軟件進行掃描與清除。

在港鐵、商場及餐廳等公共場所，切勿隨意接受陌生藍牙配對

值得留意的是，現時部分智能手機（如 iOS）在「控制中心」點擊藍牙圖示，僅屬暫時斷開目前連接的配件，藍牙晶片仍會在背景持續發送廣播訊號。市民無需使用藍牙時，應直接進入手機「設定」徹底關閉總開關，方能真正從源頭杜絕私隱外洩。

市民無需使用藍牙時，應直接進入手機「設定」徹底關閉總開關，方能真正從源頭杜絕私隱外洩。

資料來源：

香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）《智能穿戴，安全同行：智能穿戴裝置安全指南》

Bluetooth SIG 官方安全與私隱實踐指南

美國國家標準與技術研究院 NIST SP 800-121 Rev. 2 藍牙安全指南