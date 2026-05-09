亂傳身份證相恐破產！駭客靠AI過人臉識別　必學加浮水印防盜秘訣

居民身份證是公民最重要的身份憑證，其應用已深入日常生活的各個領域。無論是線上辦理金融業務、註冊網絡賬戶，還是線下購買車票、參與理財活動，身份證都成為不可或缺的驗證依據。然而，隨意發送未經處理的身份證原圖存在極高風險。



AI時代的身份盜竊

不法分子一旦獲取清晰完整的證件圖像，便可藉助人工智能技術生成高度逼真的動態人臉視頻，如點頭、眨眼等動作。此類偽造影像，足以通過多數軟件的人臉識別系統，進而完成非法註冊、資金轉移等違法行為。

隨意發送未經處理的身份證原圖存在極高風險。不法分子一旦獲取清晰完整的證件圖像，便可藉助人工智能技術生成高度逼真的動態人臉視頻，如點頭、眨眼等動作。（央視新聞）

身份證照片未加水印就發 小心個人私隱洩露：

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更嚴重的是，犯罪分子可能盜用他人身份訊息，在本人毫不知情的情況下，將其登記為虛假房產中介或其他類型公司的法定代表人。隨後以該名義開設銀行賬戶，發布低價房源訊息實施詐騙。案發後，實際持證人常被牽連追責，甚至因債務糾紛被列入失信名單，承受信用受損的後果。

此類偽造影像足以通過多數軟件的人臉識別系統，進而完成非法註冊、資金轉移等違法行為。（央視新聞）

影印本防護

對於紙質複印件，同樣需採取防護措施。向他人或機構提供時，應在空白區域手寫註明用途。書寫內容宜分三行排列，且文字應適當覆蓋證件部分關鍵訊息，防止複印件經簡單塗改後被挪作他用。

在標註文字的末尾處，務必畫一條清晰的長橫線。這一細節雖小，卻能有效阻斷他人在之後增補內容的行為。通過這些具體而務實的安全操作，可切實增強個人身份訊息的防護能力，為隱私安全構築可靠屏障。

1. 手寫標註「三行法」：精確限定使用用途

2. 覆蓋關鍵訊息：增加圖像竄改難度

3. 結尾長橫線：阻斷他人惡意增補



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