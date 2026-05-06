影相舉V字手勢隨時洩漏指紋！專家指3米內高危　教你3招守住隱私

近日，職場節目《初入職場·金融季》中，演員高卿塵因和保潔阿姨拍合照時比出剪刀手，引發指紋訊息被泄露的討論。



內地金融專家李暢在節目中解釋稱，距離1.5米以內的拍照，如果鏡頭完全對着手指，是能夠提取到指紋訊息的；1.5米到3米範圍，能夠提取53%訊息；只有距離超過3米以上，手部的訊息才不能被識別。

內地職場節目，引發指紋訊息被泄露的討論。《初入職場·金融季》

小心！Ｖ字手勢可能洩露個人訊息：

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李暢作出安全提醒：

日常拍照儘量遮擋手指、手掌等關鍵部位，必要時做好打碼處理；切勿隨意在外人設備上錄入、留存指紋訊息。

據了解，不法分子可通過高清照片提取指紋，再借助專業材料製作指紋膜，進而破解指紋門鎖、指紋支付等設備，嚴重威脅個人財產與居家安全。那麼我們該如何保護自己的指紋訊息？

針對指紋訊息防護問題，在此補充給出實用建議：

1. 避免在3米範圍內拍攝剪刀手等露出完整手指的照片；

2. 切勿隨意在網絡發布含清晰指紋的原圖；

3. 家用指紋鎖建議開啟指紋 + 密碼雙重驗證模式，築牢居家安全防線。



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