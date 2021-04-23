撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-23 13:18

高達、EVA 1：1 3D 模型｜Google 近年積極充實搜尋器內容，除了網頁之外亦加入了不同物件的 AR（擴增實景）模型。 而繼動物、恐龍、昆蟲之後，Google 近日就與幾個日本動漫／遊戲品牌合作，在手機版 Google 搜尋內添加高達、EVA、超人、甚至是 Hello Kitty 等 14 個角色的 3D AR 模型，用戶除了可以在手機全方位觀看這些角色的身姿，更可以將模型放入實景拍攝！

手機5步即玩 Google AR 模型、iPhone／Android 都玩到

Augmented Reality（AR）、即「擴增實境」技術，近年被不同的科技巨頭如 Apple、Google 大力推廣，可以經過鏡頭為現實環境添加不同的 3D 效果，除了用於遊戲方面，更有不少實用用途如展示路標或教學模型。

而 Google 又上年起就於手機版的 Google 搜尋整合了 AR 3D 模型，而且不斷豐富圖庫，由最初的幾款動物，到現在近百款模型，只需要搜尋特定的關鍵字就可以即時取用，費用全免而且連 Apps 都不用安裝。在為大家帶來動漫人物相關的關鍵字前，就先為大家帶來 Google 搜尋 AR 功能的簡單使用步驟👇👇👇

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Google 搜尋 14 個關鍵字召喚高達、EVA、超人

只要跟足以上步驟，就可以在手機以 AR 功能召喚出不同物件／人物的 3D 模型，而以下就為大家送上14個動漫／遊戲角色的圖鑑以及其適用的關鍵字

👇👇👇按圖放大看14個動漫／遊戲角色關鍵字👇👇👇

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除了新增的動漫／遊戲角色，Google AR 早就有數十款 3D 模型，分別有動物、恐龍以至人體結構，用於小朋友的教學用途相當適合！

動物篇

此類別包含了不同的野生動物，包括一些不太能夠近距離接觸到的獅子／老虎，也有海洋生物如大白鯊等等；順帶一提，在 Google AR 中，「狗」不止一種，只要輸入正確，總共可以 4 種不同的犬隻。

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恐龍篇

對比動物的 AR 模型，本體龐大的恐龍之 AR 模型效果更為震撼，如果是 Android 機的用戶還可以聽到恐龍們的吼叫聲或是踏步聲，有點回到從前在科學館中看展覽的感覺。

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人體結構篇

人體結構類別的 Google AR 模型較偏向醫學教學用途，比上面的更具學術性，但亦因為只加上了英文標籤，在中文的操作環境下搜尋不會見到，只能將手機的語言改為「English(US)」 時才可以用英文關鍵字搜尋得到：

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Google 不時都會為 YouTube 的手機 App 版本添加新功能，就在 2020 年 10 月尾，YouTube 手機 App 就迎來新版本，雖然風格沒變，但當中就添加了幾個好用功能，讓各位的睇片操作過程更為流暢（按圖放大看詳細）👇👇👇

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