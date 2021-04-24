撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-04-24 08:00

傳了許久的 AirTag 物品追蹤器終於蘋果春季發表會上正式推出，單個售價 239 元、四個一組售價 799 元。 AirTag 和 iPhone 配對的方式就像 AirPods 一樣，只要將 AirTag 靠近手機就可以快速配對，使用者可以自訂 AirTag 的名稱，例如命名為「鑰匙」或是「外套」之類的名稱，提醒自己這個 AirTag 是用在什麼地方。

不過，這個看似不起眼的小東西，為什麼值得蘋果拖了兩年的時間，一直到現在才推出？

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我們要先知道，每個 AirTag 都採用 U1 晶片，根據蘋果官方的說法，這款晶片可以提供精確的定位，當使用者開啟「尋找」在找 AirTag 時，手機會自動結合鏡頭、ARKit、加速器、陀螺儀等感測，並透過聽覺、觸覺和視覺反饋引導使用者找到 AirTag。蘋果也強調 AirTag 的安全性，AirTag 不會儲存位置資訊，只有 AirTag 的擁有者才能查看其定位。

不過，事實上這個U1晶片不只在 AirTag 裡頭，包括先前蘋果在Apple Watch 6中也安裝了這個U1晶片。那麼，U1晶片有什麼功能？

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U1晶片的出現

U1 超寬頻晶片，其中的「U」指的就是超寬頻。主要是用來提供位置追蹤功能的技術。這個U1晶片首次出現在去年九月，iPhone 11、iPhone 11 Pro的發表會上，不過就算是在去年的這場發表會，蘋果也沒有對U1晶片解釋太多。

而去年搭載在Apple Watch 6索性連提都不提，就是用不到一秒的簡報帶過就當交代完畢。

U1晶片可以充當一個迷你版的GPS，不需要手機基地台以及衛星，可以在「客廳的規模」範圍（十公尺以內）來鎖定東西，需要更少的能量，可以達到更高精度的運作。

U1晶片除了當成「找物神器」，還可以做什麼？

蘋果對U1晶片的應用有很大的想像，包括可以用來當成數位汽車鑰匙，不過目前實際的應用上，除了用在AirDrop之外，U1的大部分功能都尚未實現。

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理論上，兩台支援UWB技術的裝置之間的距離，可以透過計算無線電波在兩台裝置之間傳遞所需的時間來精準測量，其精度遠高於藍牙LE和Wi-Fi。因此可以幫助裝置之進行精準的距離測量以及定位。

那麼，蘋果把這個晶片開始用Apple Watch、 AirTag以及其他各式蘋果產品上，除了可以幫我們找尋裝置之外，還有什麼用途呢？

一開始對U1晶片瞭解不多的情況下，或許還很難想像。有人認為，如果再耳機上加入了U1晶片，新款耳機應該能實現自動識別耳機的左右定位。表示耳機正戴、反戴都沒有關係，新的技術加持下，耳機將不會有固定的左右兩邊，只要戴上去音頻就會自動判斷。

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HomePod mini的接力播放也靠U1晶片實現

不過，去年新一代的 HomePod mini，也內建了U1晶片，而他就為我們完美示範了這個晶片的玩法。

HomePod mini提供了一個「接力播放」的功能，讓使用者能將音樂無縫接軌地從 HomePod mini 轉移至 iPhone、iPad，或將正在行動裝置上播放的音樂移轉至 HomePod mini 上接續播放，只要將手機或平板靠近 HomePod mini 頂部就會自動移轉歌曲，且不必解鎖就能達成。

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而這項功能主要就是透過 HomePod mini 透過U1晶片來偵測周圍其他搭載U1晶片的設備，進而實現空間感知深度互動，如此一來，才能快速地將音訊傳遞到其他設備上交流或交換聆聽，甚至在靠近 HomePod mini 的設備上顯示「個人化的聆聽建議」等資訊。

所以，目前我們看蘋果對AirTags的定位，依然還是一個「找物神器」，但我們暫時先不要低估了蘋果的想像力。先前，外媒認為蘋果可能將AirTags當成一個更大的U1網路的組成部分，將可以用來「橋接」不同的設備。否則，如果只是一個簡單的物品追蹤器，蘋果沒有道理一直到現在才推出來。

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