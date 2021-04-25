電腦砌機6大常犯錯誤｜做錯嚴重拖慢！砌機師傅分享買硬件注意事

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日本一名經常幫人砌機的網民，在 Twitter 上分享一些他看過的新手砌機錯誤，如沒使用獨立顯示卡，插錯在主機板的內顯上，但竟發現很多網民回覆看Post後才知自己也插錯，釣出一眾砌電新手。原來覺得電腦的效能未如理想，也不一定是硬件問題，可能是用家犯下的小錯誤，令電腦未能發揮出應有水平。

👇👇6大砌機新手常犯錯誤　你有沒有中過招👇👇

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資料來源：Twitter

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👇👇更多泰國砌機達人改造特色電腦　部分看上去已跳出電腦外形框架👇👇

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