電腦砌機6大常犯錯誤｜做錯嚴重拖慢！砌機師傅分享買硬件注意事

撰文：陳錦洪
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日本一名經常幫人砌機的網民，在 Twitter 上分享一些他看過的新手砌機錯誤，如沒使用獨立顯示卡，插錯在主機板的內顯上，但竟發現很多網民回覆看Post後才知自己也插錯，釣出一眾砌電新手。原來覺得電腦的效能未如理想，也不一定是硬件問題，可能是用家犯下的小錯誤，令電腦未能發揮出應有水平。
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資料來源：Twitter
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iMac 2021 隱藏致敬位｜Apple 日前的發布會中閃電式發布了 5 件硬件新作，其中 2021 年版本的 iMac 經過全新設計且配上七色機殼，成為事後最多人談論的新機之一。
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