撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-23 18:46

同一個電器，可能會因為用家的使用習慣影響耐用性，但怎樣才算是正確用法則各有說法。日本就有網民分享，男朋友責備她直接在電飯煲內膽中洗米，會損耗塗層，應該使用筲箕洗米才對，因而引起討論。日本晨間節目「羽鳥慎一モーニングショー」就找來7家電飯煲廠商解釋，到底在電飯煲內膽洗米會不會損耗塗層。

👇👇電飯煲內膽洗米會傷內膽？日本節目找來廠商解答疑問👇👇

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節目組同時找來5星級的米飯專家澀谷梨繪，指出用電飯煲內膽洗米沒有問題，而且在現的精米技術很進步，米糠很容易就能洗走，只要簡單清洗即可，只要記得不要貪方便，用筷子在內膽攪拌即可。

資料來源：Twitter@morningshow_tv

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同場加映：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯

4月16日秀茂坪寶達邨奪命火釀4死2傷，火警疑因家中電動按摩椅鋰電池發熱短路有關。到4月19日洪水橋柏雨花園一單位起火，7隻貓中3死4傷，起火原因疑與充電中的按摩槍短路有關。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

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