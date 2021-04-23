iPhone 12紫色開訂︱Apple為何推出半年後增顏色？專家曝5大原因

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-23 10:00

蘋果在香港時間21日凌晨的春季發表會上，公布iPhone 12和iPhone 12 mini新增「紫色版」，如此夢幻款式也引發廣大果迷討論，到底為何蘋果敢出這麼大膽的新顏色。對此，旅美行銷專家黃飛龍分析，蘋果看準消費者5大心理因素，認為有其市場才會新增顏色。

香港是蘋果第一波發售新的紫色iPhone 12和iPhone 12 mini的地方，官方網站將在23日開放預購，而且單一帳戶還有限量，顯然對未來銷量很有信心。其實這個顏色過去不少手機大廠都有採用過，像是Sony、OPPO等等。

對於這次蘋果大膽嘗試的新色究竟有沒有商機？行銷專家黃飛龍也在臉書上PO文分析，這個顏色受歡迎的趨勢，可以從社群平台Pinterest和Behance的數據看出來。這類「奶昔色」產品是從北歐傢俱產業開始受到矚目，從高端設計師品牌到平價IKEA傢俱，花了10多年漸漸渲染到消費市場，甚至連快時尚品牌H&M也有出這個顏色，在各類產品能見度越來高，大眾也漸漸能接受這個特殊色。

黃飛龍指出，蘋果在原本就眾多的色系裡面，又再推出「奶昔色」手機有5大理由。點擊即睇▼▼▼

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黃飛龍也點出「科技創新不是無謂的創造」，蘋果能夠如此有自信發表新顏色的產品，是因為廣大消費者使用的手機和裝置，給它最大的數據整合出下一個新顏色。數據創造產品的最大值，「顏色」是其中一個看起來膚淺，但又深奧的策略。

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