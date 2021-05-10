撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-10 11:18

iPhone、WhatsApp、Netflix清位教學｜iPhone雖然容量愈來愈大，但相片、影片甚至Apps的容量同樣都比以往龐大不少，或許用得久iPhone容量會愈來愈不夠用。其實iPhone內置不少功能可協助用家清理手機內多餘的相片、影片甚至apps。今次記者總合7個iPhone用家必學的清位技巧，由基本相簿、Apps、WhatsApp及Netflix等都可以一鍵快速清位。

不少iPhone用家頭痛因為不能插SD Card增加容量，而時常手動清理手機內的垃圾、多餘相片、影片、文件或apps等，都頗花時間。其實iPhone內置不少功能可以協助用家簡單清位，只要學懂以下7個技巧，就好像記者只需3分鐘就可以簡單清走75GB垃圾。

簡單清除多達75GB容量。（香港01美術製圖）

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同場加映：Apple用家擔心自己部iPhone食電，影響電池壽命的話，可以利用iOS捷徑，設定iPhone於特定時間自動做出一連串省電的動作。

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