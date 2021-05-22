撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-22 07:00

iPhone5步簡易調校Netflix、YouTube字幕大小／底色教學！平日用iPhone手機睇YouTube、Netflix時，字幕太細都幾難睇，而app內置又不能設定字幕大小。其實iPhone可以在內置隱藏設定，簡單幾步就可以設定YouTube、Netflix影片字幕大小及底色等。

用手機睇YouTube、Netflix相信已成不少香港人的習慣，不過手機螢幕有點細，連帶字幕更細睇得都幾辛苦。雖然YouTube及Netflix app內沒有字幕的設定，但仍可以利用iPhone的內置設定，調校字幕大小等。即睇如何5步簡單設定調校！

調校字幕大小及底色，手機睇片睇得更舒服。（林勇攝）

👇👇即睇5步簡單設定YouTube、Netflix字幕大小／底色👇👇

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