撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-15 15:08

【消委會評測】現今世代手機傳送資料極之方便，坊間就有不少文件掃描App可以免費下載，將紙本文件、書籍、照片電子化為PDF檔。今次消委會第543期《選擇月刊》就刊登了22款免費文件掃描App的評測報告，分析各掃描質素，結果發現有3款App竟然向第三方傳送大量個人資料！其中1款更加存有漏洞！小心個人資料被存取！

（消費者委員會@YouTube）

今次測試是由國際消費者研究及試驗組織統籌，共評測了22款免費版本的文件掃描App。測試項目包括版本多元性、文件掃描、功能多元性、廣告彈出頻率及個人資料保障等，而當中Android及iOS操作系統的樣本App各佔一半！研究報告發現掃描App的質素大有不同，掃描時間可以由1分鐘至4分鐘不等，速度差異頗大。報告又指大部分樣本都會將加密的裝置資料及識別碼傳送給第三方人士，當中有3款App更加傳送較多用戶資料！

👇👇22款免費文件掃描App評測（Android操作系統）【點圖放大】👇👇

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👇👇22款免費文件掃描App評測（iOS操作系統）【點圖放大】👇👇

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大家平日會掃描哪些文件呢？不會是身份證、銀行月結單吧！坊間有好多免費下載的文件掃描App，只要打開手機鏡頭就可以將影像電子化，超方便。沒想過掃描App竟然會暗藏私隱危機，如果想保障個人資料可以怎樣做好？

👇👇消委會教路3大使用貼士【點圖放大】👇👇

同場加映：消委會冷氣機11個慳電及選購貼士 想節省電費要識睇能源標籤

消委會報告教用家如何睇冷氣機的能源標籤，除最基本的 1 級能源效益外，原來還有其他資訊幫大家了解冷氣機的效能。想今個夏天可以慳住電嘆冷氣，就要點下圖放大了解冷氣機選購貼士，以及 11 個省電貼士。

👇👇消委會教路冷氣機選購貼士👇👇

👇👇教你睇能源標籤 11個省電貼士慳電費👇👇

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同場加映：天氣悶熱｜開冷氣即關窗原來做錯 冷氣師傅教12大保養／使用貼士

炎熱天氣當然要開冷氣消暑，不過一年無開冷氣的他，可能發現一開機就散發出尿臭味！《香港01》科技玩物頻道訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，講解開機前必做的4件事，以及12個家居清潔及保養冷氣機貼士。原來冷氣機有好多地雷，一旦做錯，隨時觸發火警！

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同場加映：冷氣／電視遙控失靈解決方法 3大萬用遙控器Apps推介 iOS都用得

隨氣溫回暖，不少人都已經開冷氣才能入睡。不過沒開冷氣一段時間，如果遙控失靈或弄掉了又如何是好呢？其實很多冷氣﹑電視等電器，都支援紅外線對應手機 Apps 操作，要只配對相應的 Apps，就能做到一部手機控制全屋大部份電器。記者找來 3 大 Android 萬用遙控器Apps，就算正使用 iPhone 也有方法解決沒內置紅外線的問題，等大家不用全屋遙控。

👇👇3大 Android 萬用遙控器Apps＋iPhone 解決紅外線連接方法👇👇

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