撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-27 07:05

iOS 14.5推出必升級安裝，13個必用新功能！iOS 14.5終於正式推出，今次加入了如戴口罩都可以為iPhone解鎖等實用新功能，很值得各位iPhone／iPad／Apple Watch的用家升級。究竟新系統還有什麼必識的新功能？下文立刻為大家細數iOS 14.5 13個必用新功能。

iOS 14.5／iPadOS 14.5／watchOS 7.4正式推出，iPhone、iPad及Apple Watch用家都值得升級，尤其是iPhone與Apple Watch配合下，就算戴口罩都可以為iPhone解鎖。究竟新系統還有什麼超實用的功能？下圖文立刻詳細解說。

iOS 14.5加入不少超好用新功能，必學！（林勇攝）

👇👇即睇13個iOS 14.5超實用新功能，iPhone用家必升級！👇👇

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同場加映：iOS 14.5 戴口罩解鎖iPhone Face ID！iOS 14.5 beta剛推出，其中一個非常實用的新功能就是就算戴口罩時都可以為iPhone Face ID解鎖。究竟如何設定？立刻睇下文解說！

👇👇 5步設定iPhone Face ID戴口罩解鎖功能、需要什麼裝置以及有什麼限制👇👇

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同場加映：國家地理雜誌National Geographic主辦「Hong Kong Photo Contest香港攝影大賽 2020」早前正式公布得獎名單，當中手機組別冠軍作品「思緒隔離營」，其奇幻風格的相片，完全估不到是由手機iPhone 11拍攝出來。訪問得獎者攝影師梁欣健利用手機拍攝的心得外，更細心看看每一個組別的得獎作品，每一張都非常唯美。

👇👇即睇冠軍攝影師Wax Leung的作品，以及分享5個手機拍攝的心得👇👇

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睇更多得獎作品 👉iPhone攝出美照！國家地理雜誌攝影大賽冠軍分享5個手機影相要訣