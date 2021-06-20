撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-20 08:50

勁過AirDrop！iPhone、Android、PC互通3步簡單共享影片相片文件！想在手機、電腦之間互傳文件，如果是Apple用家還好，iPhone及Mac之間可以用AirDrop互傳，可是Android或Windows用家就較為麻煩。最近就有方法，簡單將文件於Android、iPhone、PC或Mac機雲上互相傳送，非常方便。

iPhone與Mac機可以利用AirDrop簡單一鍵互傳文件，但都只限於面對面、同一Wi-Fi網絡下才可，而且更不可以與Android或PC用家連結，與朋友分享文件時大都只會想到用Google Drive或email等較麻煩的方法。早前有方法可以將所有平台連結，用家只需要將文件簡單放在「雲上」，對方不需要作任何登入、毋須下載apps，便可以分享及取得相片、影片或文件，超方便！

所有平台都可以用以下的方法，於雲上簡單分享文件，比用Google Drive更方便。（香港01美術製圖）

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