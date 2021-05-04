Netflix必裝！評分插件幫你揀高質影片　33套IMDb/爛番茄高分推介

實用教學
撰文：
最後更新日期：

Netflix 已是很多人每日不可或缺的娛樂，不論在家「hea」﹑坐車時，甚至是行路途中也會看著 Netflix。雖 Netflix 備受好評，但眾多的影片中總有一些「伏片」，而 Netflix 本身的評分和推薦系統亦不太可靠，想更準確找到高質影片，其實只要用一個插件即可。

睇連續劇或電影前，不少人會參考網上評分，不過每次在 Netflix 找影片時，都要再去 Google 查評分的話，的確太麻煩。用家只要在 Chrome 安裝 Netflix 插件，就可以在 Netflix 官網上，即時看到 IMDb 和爛番茄的專業評分，一眼就可以分出好片﹑伏片。

👇👇Netflix評分插件使用教學👇👇

👇👇Netflix熱播名單高分推介👇👇

+11
+11
+11

👇👇Netflix 5月最新高分影片推介👇👇

+3
+3
+3

👇👇Netflix 5月首兩周將上線高分影片推介👇👇

同場加映：極道主夫Netflix上架　黑道最強反差萌　20套Netflix動畫喜劇推介

玉木宏主演的日劇《極道主夫》於2020年底完結，Netflix都推出動畫版，好快就登上香港排行榜TOP 10！可惜一季只有5集，如果嫌笑得不夠，Netflix都有以下20套搞笑動畫，同樣劇情瘋狂，保證大家笑得過癮！

👇🏻👇🏻👇🏻20套搞笑動畫【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

+51
+51
+51

想睇埋6個你不知的Netflix手機秘技？即睇：極道主夫Netflix上架　黑道最強反差萌　20套Netflix動畫喜劇推介

Bill Gates離婚︱微軟創辦人15件趣事　最愛洗碗？禁子女用iPod？
Samsung Galaxy Z Fold 3疑內部流出曝光！配屏下鏡頭、對應S-Pen
AirTag鎚打、水淹6招殘酷性能實測　不破壞的話只有1招導致失靈？
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。