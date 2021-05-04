撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-04 17:24

Netflix 已是很多人每日不可或缺的娛樂，不論在家「hea」﹑坐車時，甚至是行路途中也會看著 Netflix。雖 Netflix 備受好評，但眾多的影片中總有一些「伏片」，而 Netflix 本身的評分和推薦系統亦不太可靠，想更準確找到高質影片，其實只要用一個插件即可。

睇連續劇或電影前，不少人會參考網上評分，不過每次在 Netflix 找影片時，都要再去 Google 查評分的話，的確太麻煩。用家只要在 Chrome 安裝 Netflix 插件，就可以在 Netflix 官網上，即時看到 IMDb 和爛番茄的專業評分，一眼就可以分出好片﹑伏片。

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