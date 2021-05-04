Samsung Galaxy Z Fold 3疑內部流出曝光！配屏下鏡頭、對應S-Pen

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距離三星旗艦可摺疊手機 Galaxy Z 系列推出尚有一段時間，不過較早前就有疑似內部流出的 Z Flip3、Z Fold3 官方資訊流出。這批被盜拍疑似 Galaxy Z 系列宣傳文件照片，除展示了兩款未發佈新品外型細節，更爆出 Z Fold3 將具備屏下鏡頭及對應 S Pen。

國內爆料達人 Ice Univierse 在其微博帳號，指僅在三星內部流傳的 Z Flip3 跟 Z Fold3 影像資訊被流出。其中 Z Flip3 外型與早前傳言大致接近，手機改用直排雙鏡頭，機背副螢幕可視面積更多，同時用上跟鏡頭模組一體化金屬面設計，色彩配搭相當美觀。

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另外爆料達人 Ross Young 又提到， Z Fold3 將具備淺啡、黑、銀及綠色款選擇；而 Z Flip3 更款 8 色款多選擇路線，兩款產品均預計在 7 月正式投產。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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