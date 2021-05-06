撰文：Mobile Magazine
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NOKIA 正式宣佈在香港推出一款全新5G手機及一款平價千元手機 NOKIA X20 5G 及 NOKIA C20，並於5月7日及5月內上市，建議零售價為$2,998及$798。
今次 NOKIA 以全新高階 Nokia X 系列、中階 G 系列以及入門 C 系列推出市場，並以『love it (喜愛)、trust it (可靠)、keep it (耐用)』作為每部手機理念。
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NOKIA X20 5G 採用 6.67 吋 FHD+ 解像度開孔屏，配備 Snapdragon 480 5G 處理器，內建8GB RAM + 128GB ROM，搭載6400萬像主鏡 + 500萬像超廣角鏡頭 + 200萬像景深鏡頭+200萬像微距鏡頭，蔡司光學四攝組合。此外，還內置4470mAh電池，港行還會提供 18W 快充火牛。
至於 NOKIA C20 採用 6.5 吋 720p 20：9比例屏幕，配備 SC9863a 處理器，內建2GB RAM + 16GB ROM，搭載500萬像主鏡及500萬像自拍鏡頭，電池容量為3,000 mAh，並運行 Android 11 Go 系統。
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