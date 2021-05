撰文: Mobile Magazine 最後更新日期: 2021-05-06 12:42

NOKIA 正式宣佈在香港推出一款全新5G手機及一款平價千元手機 NOKIA X20 5G 及 NOKIA C20,並於5月7日及5月內上市,建議零售價為$2,998及$798。

今次 NOKIA 以全新高階 Nokia X 系列、中階 G 系列以及入門 C 系列推出市場,並以『love it (喜愛)、trust it (可靠)、keep it (耐用)』作為每部手機理念。

+ 2 + 2 + 2

NOKIA X20 5G 採用 6.67 吋 FHD+ 解像度開孔屏,配備 Snapdragon 480 5G 處理器,內建8GB RAM + 128GB ROM,搭載6400萬像主鏡 + 500萬像超廣角鏡頭 + 200萬像景深鏡頭+200萬像微距鏡頭,蔡司光學四攝組合。此外,還內置4470mAh電池,港行還會提供 18W 快充火牛。

至於 NOKIA C20 採用 6.5 吋 720p 20:9比例屏幕,配備 SC9863a 處理器,內建2GB RAM + 16GB ROM,搭載500萬像主鏡及500萬像自拍鏡頭,電池容量為3,000 mAh,並運行 Android 11 Go 系統。

相關圖輯:Nokia 2021新系列6機發表 繼續平價路▼▼▼

延伸閱讀:

究竟香港邊間網絡商的5G覆蓋及網速最強,月費CP值又最高?

Samsung Galaxy A12 價錢及評測:千元韓系4800萬像四鏡

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】