撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-06 16:31

ERROR 自肥企画航拍新手常犯錯誤｜ViuTV 新綜藝節見《ERROR 自肥企画》日前正式開播，此節目組向來以癲喪創意見稱，雖然娛樂味十足、斬獲不少觀眾好評，但當中的遊戲不乏危險性，昨日（5 月 5 日）播出的一集航拍機對決，更暗藏不少航拍新手常錯誤，值得我們引以為戒。

ERROR 193 極速「炒機」、揭示航拍機新手 5 大常犯錯誤

暫代阿DEE何啟華出戰的陳海寧（左）、193 郭嘉駿（中）、肥仔梁業（右）三位皆為航拍新手（圖 ViuTV）

在 5 月 5 日晚上播出的第三集當中，ERROR 一行人以航拍機對陣，幾位成員都是首次操作航拍機，結果短短十數分鐘的節目，已經見到他們犯下了好幾個航拍新手常犯的錯誤，雖然 ERROR 與攝製隊最終「冇穿冇爛」，然而拍攝過程中不乏驚險鏡頭，處理不當隨時樂極生悲。

👇👇👇按圖放大看 ERROR 犯了邊5大航拍新手錯誤👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

同場加映：試當真YouTube新片數6大IG病態用戶 限時動態Story成友情試劑？

Instagram（IG）發展多年，功能越來越多，由最初只用來分享相片，發展到現在新加入的限時動態 Story、摯友名單 Close Friends 功能等等，雖然讓用戶表達自己的渠道更多，但這些工具卻令不少人盲目追逐一些虛無的潮流，甚至形成病態。

香港 YouTube 頻道《試當真》最近就上載了兩段名為《IG朋友》的影片，揭示香港 Instagram 用戶的奇怪或病態行，嚴重者可能影響朋友甚至是伴侶之間的關係，以下歸納幾點，各位 IG 用戶看後或會有不少共嗚。👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

按此繼續閱讀：試當真YouTube新片數6大IG病態用戶 限時動態Story成友情試劑？

同場加映：連登票選 YouTube 界女神 10 強逐個介紹

除了ViuTV 有新劇上，連登論壇一向對美女 YouTuber 十分留意，早前就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

👇👇👇【按圖放大看】連登票選 YouTube 界女神 10 強介紹及美照👇👇👇

+ 52 + 52 + 52

按此繼續閱讀：香港YouTube女神10強 連登一人一票選 Ah Gi/阿冰/米媽誰跑出？