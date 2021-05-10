撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-10 12:42

竹篙灣隔離營直擊｜6款儲值Sim卡實測｜csl、1010大送100GB數據！新型肺炎已出現變種病毒，最近不少人心惶惶，最怕自己大廈、公司有人中招就要入竹篙灣隔離營21日隔離。同時很多人擔心，如何在隔離營上網？今次記者實地於竹篙灣檢測中心，實測5款月費電訊商sim卡以及6款市面容易入手，如SoSim、Club Sim等「儲值卡」或「無約Sim」，究竟哪一張卡表現最好，哪款值得買定放在家中「看門口」。

5月10日更新 👉 csl.、1010 大送 100GB 數據，如何申請？

記者今次於竹篙灣檢測中心兩個地點作網絡實測，包括入口以及隔離營邊緣位置，利用iPhone 12系列手機，再配以Speed Test app以及Netflix app作下載網速測試，好讓以最貼近用戶的實際情況來測試。

另外，因為儲值卡／無約Sim都只有4G網絡選擇，因此5款月費計畫sim卡同樣以設定為4G情況下實測。當然在檢測中心不同位置，網絡接受可能會因應環境而有影響，因此記者的測試結果，只作大家購買sim卡參考。

記者於竹篙灣檢測中心實地為多款sim卡測試網速，可為大家購買「看門口」Sim卡前作參考。（林勇攝）

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同場加映：另外記者還整理了 13 件必備數碼用品清單，等大家可以預先執好「數碼走佬袋」，入到隔離營也不會「呢樣冇嗰樣又冇」。

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