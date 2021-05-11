撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-11 13:21

MacBook Air 2021 7色機曝光！Apple推出7色iMac，不單向昔日經典iMac致敬，更吸引不少「好色」的果迷考慮換機。未換新機？可以等等先！最近又有MacBook Air的新傳聞，同樣大玩7色設計外，還會有不少果迷值得期待的重點。

早前外國專門Apple產品爆料者Jon Prosser，聲稱收到了「告密者」的資訊，得知最新MacBook Air 2021的機身外型設計圖片，除了與新iMac同樣大玩7色設計外，還有很多值得注意的重點。不過Jon Prosser指因為要保護「告密者」的來源，因此與RendersByIan合作重新電腦繪畫MacBook Air 2021的設計圖片。

新MacBook Air相信會與iMac同樣大玩7色機身設計。（圖片來源：Jon Prosser）

👇👇即睇Jon Prosser曝料MacBook Air 2021 5大重點👇👇

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同場加映：iMac 2021 隱藏致敬位｜Apple 日前的發布會中閃電式發布了 5 件硬件新作，其中 2021 年版本的 iMac 經過全新設計且配上七色機殼，成為事後最多人談論的新機之一。

👇👇👇按圖放大看 iMac 2021 六大隱藏「致敬位」👇👇👇

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睇全文 👉iMac 2021你留意不到的6大「致敬位」 七彩靈感不只來自初代iMac

同場加映：早前美國消費者聯盟（即類似香港的消委會）所辦的 Consumer Reports 在早前發布的手機評測報告中，就特別列出了過去幾年性價比特別高的手機，不少在香港市場都可以低價購得，各位用戶不妨參考一下。

👇👇👇按圖放大看 17 部性價比高手機以及目前他們在香港的參考價格👇👇👇

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睇全文 👉美國消委會推介17部高CP手機 最平$1300 Samsung／OnePlus上榜