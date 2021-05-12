撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-12 14:19

【Android APP／網絡安全／銀行帳戶／木馬程式／手機惡意病毒】Google Play商店又有應用程式被外國資訊安全網站測出含惡意病毒！APP除了會盜取用戶資料外，更會盜用信用卡，令用戶得不償失，如果曾下載過以下8個APP的用戶記得快刪！

近日網絡安全公司McAfee發現在Google Play上有8款應用程式含有惡意病毒，這些APP會偽裝成相機APP、鍵盤APP等不同的應用程式，有些APP的下載量更高達70萬人次。

一旦用戶手機下載APP就會被惡意程式入侵，軟體會攔截手機短訊控制權、偷取短訊內容、電話號碼、所在國家、訊息傳送者、IP地址、國藉等資訊，令用戶無法得知信用卡被盜用後的付款通知，造成損失。

👇👇資安網揭8款Android APP含惡意程式，隨時亂碌信用卡👇👇

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現時Google Play上8款APP都已被下架，但如果用戶曾下載並使用過，就要留意馬上刪除有關APP。

同場加映：Android用戶快刪！保安網站揭10個APP內藏木馬 隨時盜走銀行帳戶

【Android APP／Google Play／網絡安全／銀行帳戶／木馬程式】Android用戶要留意，可能你的手機因為下載了這些APP已被惡意程式入侵！近日有外國網絡安全網站揭發Google Play商店中有應用程式內含木馬病毒，一旦下載使用，黑客便有機會偷取甚至入侵用戶的銀行帳戶！

👇👇Android 10款APP會盜取銀行帳戶【點圖放大】👇👇

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同場加映：Signal爆FB、WhatsApp偷用戶個資賣廣告 用戶興趣、職業無一倖免

WhatsApp 在 5 月 15 日就正式啟用新版本的用戶條款，強制用戶同意分享資料給母公司 Facebook，不然就不能繼續使用 WhatsApp。 是次的條款更動早前已經攪起網絡熱議、甚至引發 WhatsApp 棄用潮，然而 Facebook 以及其旗下的軟件究竟會收集多少個人資料、這些資料又有多敏感？

在 Signal 預定的廣告原案中加入了不同的資料代碼，廣告在推送至客戶時，就會從 Facebook 的資料庫中提取各式各樣的個人資料，再「填充」到不同的空格之內，形成一篇披露用戶個人資料的文章，其中除了名字、職業、婚姻狀況等資料，就連用戶的個人興趣，以及近日的消費紀錄，都以在廣告中找到👇👇👇

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