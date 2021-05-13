WhatsApp新私隱條款　或再掀移民潮　Signal／Telegram使用懶人包

實用教學
撰文：
最後更新日期：

Signal／Telegram（TG）懶人包｜WhatsApp 要求所有用戶接受新私隱條款的日子迫近（5月15日），雖然這個日子一再推遲，但終於都要面對，估計將會爆發第二波「轉會潮」。考慮到功能和私隱，不少用戶都推崇 Signal／Telegram，記者將整合　Signal 和 Telegram 的教學懶人包，以及分享一些實用的功能，等大家可以輕鬆轉Apps。

Signal 教學懶人包

👇👇Signal使用教學懶人包👇👇

+16
+16
+16

👇👇iPhone用家唔使用電腦都可以將WhatsApp Sticker搬去Signal👇👇

+7
+7
+7

👇👇3分鐘自製Signal Sticker教學👇👇

+13
+13
+13

Telegram 懶人包

👇👇Telegram使用教學　12招實用技巧👇👇

+24
+24
+24

WhatsApp 轉會準備

👇👇5步註銷WhatsApp帳號👇👇

WhatsApp備份+匯出留底教學！5招Backup WhatsApp文字對話+多媒體／下載後翻查資料技巧👇👇👇

+16
+16
+16

同場加映：WhatsApp新私隱條款　5.15若不接受有何影響？必睇兩大魔鬼細節

WhatsApp 新私隱條款死線將至，未轉會的用戶如果仍「十五十六」應否接受條款，以及擔心 5 月 15 日後，帳戶會有什麼問題？近日 WhatsApp 又更新了官網的安全和隱私內容，再更新了未接受新私隱條款的後果，突然改口不再刪除帳號，不過將加入兩大限制帳號功能的細節。

👇👇WhatsApp再更新私隱條款　兩大魔鬼細節限制帳號功能👇👇

想睇第二階段的限制有什麼？即睇：WhatsApp新私隱條款　5.15若不接受有何影響？必睇兩大魔鬼細節

5G／無線充電／玻璃機身好睇唔好用？網民票選手機多餘功能TOP10
TCL Breeva A1W實試｜覆蓋161呎夠實用？附消委會空氣清新機評測
HTC VIVE Pro 2／Focus 3推出　5K旗艦VR一體機　擁120度寬廣視野
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。