撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-13 18:38

Signal／Telegram（TG）懶人包｜WhatsApp 要求所有用戶接受新私隱條款的日子迫近（5月15日），雖然這個日子一再推遲，但終於都要面對，估計將會爆發第二波「轉會潮」。考慮到功能和私隱，不少用戶都推崇 Signal／Telegram，記者將整合 Signal 和 Telegram 的教學懶人包，以及分享一些實用的功能，等大家可以輕鬆轉Apps。

Signal 教學懶人包

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👇👇iPhone用家唔使用電腦都可以將WhatsApp Sticker搬去Signal👇👇

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Telegram 懶人包

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WhatsApp 轉會準備

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WhatsApp備份+匯出留底教學！5招Backup WhatsApp文字對話+多媒體／下載後翻查資料技巧👇👇👇

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同場加映：WhatsApp新私隱條款 5.15若不接受有何影響？必睇兩大魔鬼細節

WhatsApp 新私隱條款死線將至，未轉會的用戶如果仍「十五十六」應否接受條款，以及擔心 5 月 15 日後，帳戶會有什麼問題？近日 WhatsApp 又更新了官網的安全和隱私內容，再更新了未接受新私隱條款的後果，突然改口不再刪除帳號，不過將加入兩大限制帳號功能的細節。

👇👇WhatsApp再更新私隱條款 兩大魔鬼細節限制帳號功能👇👇

想睇第二階段的限制有什麼？即睇：WhatsApp新私隱條款 5.15若不接受有何影響？必睇兩大魔鬼細節