撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-05-13 07:00

HTC 舉辦 HTC 全球 VR 大會（VIVECON 2021），推出兩款 5K 螢幕解析度及 120 度廣角視野的新一代 VR 頭戴式顯示器：VIVE Pro 2 以及 VIVO Focus 3。

HTC VIVE Pro 2：5K PC VR 裝置

HTC VIVE 和 NVIDIA 以及 AMD 緊密合作，首次在 VR 頭戴設備中採用 Display Stream Compression，在壓縮傳輸檔案中仍能保留影音高品質，同時能相容於 DisplayPort 1.2。

HTC VIVE Pro 2 採用 5K 高解析顯示螢幕、具備 120Hz 更新率，同時具有子像素 RGB 顯示，相較於前一代可大幅降低動態影像模糊及紗窗效應，此外，全新打造的雙鏡片配置，讓視野範圍增加至 120 度，是最貼近人眼舒適的可視範圍。

VIVE Pro 2 具有可調節的瞳孔間距（IPD）功能，均衡的前後配重、可調節的頭帶和快速調節尺寸旋鈕，可迅速依照不同使用者調整配戴設定。VIVE Pro 2 配有通過 Hi-Res Audio 音效認證及可呈現 3D 空間音效的耳罩式耳機，並支援搭配第三方耳機。

VIVE Pro 2 相容於 SteamVR 系統與周邊配件，包含定位器 1.0、定位器 2.0、VIVE 控制器、VIVE 無線模組，或是任一代 VIVE 移動追蹤器及新的 VIVE 表情偵測套件，並相容於其他第三方 SteamVR 體感配件如 Valve’s Index knuckle 控制器。

HTC VIVE Focus 3：5K 高階 VR 一體機

HTC VIVE Focus 3 定位為旗艦級 VR 一體機，採用 5K 螢幕解析度、90Hz 螢幕更新率、120 度貼近人眼的寬廣可見視野，以及 RGB 子像素顯示，可提供最出色的視覺沉浸感。

VIVE Focus 3 搭載高通最新 Snapdragon XR2 平台，和前一代 VIVE Focus 所使用的平台相比，CPU 和 GPU 效能表現高於二倍，AI 處理效能高於 11 倍。此外，VIVE Focus 3 結合了散熱銅管和冷卻風扇，可確保壓力使用下仍能保持冷卻。

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為提供最舒適便利及長時間配戴的穿戴體驗，HTC VIVE Focus 3 採用全新的頭帶設計讓頭盔自然達到均衡配重，並配備曲線貼合設計的可拆卸式電池。VIVE Focus 3 的電池可讓使用者於幾秒鐘內拆換，即使一天持續不間斷的使用，也可迅速更換電池繼續使用。此外，充電 30 分鐘即可達到 50％ 的電量，LED 顯示燈並可提供即時電量顯示。

VIVE Focus 3 外觀設計加強其耐用及輕巧性，強韌鎂合金外殼比傳統塑料輕 20％，但強度高500％。VIVE Focus 3 具有寬廣瞳孔間距調整範圍（57mm - 72mm），也適用於配戴眼鏡的使用者直接穿戴。另外，一按即鬆脫的快速穿戴鈕，提供一個快速簡易以及虛實自如的穿戴體驗，易於拆卸的磁性前後襯墊，讓更換和清潔的過程非常輕鬆。

VIVE Focus 3 採用全新定向式揚聲器，內建一對雙驅動器，提供身歷其境的沉浸音效，搭配非耳罩式耳機設計，讓使用者沉浸於 VR 世界的同時仍可保持對外在環境聲音的警識。加上特殊定向音頻設計降低聲漏，當進行私密會議時，可顯著降低身旁的人聽到聲音的風險，保有隱私效果。

VIVE Focus 3 採用 AI 驅動的 inside-out追蹤系統進行精確追蹤，並將所有追蹤數據保留在頭戴式顯示器（本機端）的加密區域中，並不會轉存至任何雲端儲存空間中，以保護使用者隱私。經過重新設計的控制器提供更直覺性使用經驗，並且為市場上最輕的 6 自由度（6 DoF）控制器之一，一次充電可使用長達 15 小時。手部辨識功能相關資訊將於日後發布。

此外，VIVE Focus 3 內建全新商務應用商城－VIVE Business AppStore，涵蓋企業培訓、溝通交流，視覺設計等多個領域應用軟體。企業用戶可以從 VIVE Business AppStore 中選擇現成的應用軟體，簡單又方便，甚至可以與 HTC 全球開發合作夥伴聯繫以針對特定需求進行客製化。VIVE Focus 3 整合全新的 VIVE Reality System 2.0 核心軟體介面，可提供更加簡化和專業的使用經驗。

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