撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-13 13:47

TCL 空氣淨化器 Breeva A1W 試玩｜新冠肺炎疫情已經持續一年有多，香港人除了加強了衛生意識之外，近來對空氣質素的要求都提高不少 － 畢竟日日都要戴著口罩，回到家中自然想呼吸更清新的空氣。而不久前在香港上市的空氣淨化器 TCL Breeva A1W，就以相對親民的價錢，帶來不俗的空氣淨化能力。

TCL Breeva A1W 實試 覆蓋 161 呎的小型空氣清新機

TCL Breeva A1W 機身主要採用白色金屬殼，造型有點像一個小型垃圾筒（黃寶瑩 攝）

TCL Breeva A1W 屬於小型的空氣淨化機，原理與結構亦相對簡單，就是一個抽氣風扇加上一組 HEPA 過濾濾芯、吸入帶有異物的空氣後將新鮮空氣排出。

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TCL 方面指 Breeva A1W 的顆粒物 CADR 值最高為 120m3/h、即一小時可潔淨 120m3 容量的空氣，另覆蓋範圍約 161 呎空間，對比主流的空清機稍稍為弱，但用在香港人的窩居卻剛好足夠，而且＄1,688 的價錢亦落在入門價的位置。

Breeva A1W 可以《TCL Home》App 進行無線連接，最大的作用為遙距控制以及監察濾芯的壽命，其餘的功能與直接在機上操作差不多（黃寶瑩 攝）

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除了以上提及的 TCL Breeva A1W，香港市場上亦有大量出自不同品牌的空氣清新機／淨化器選擇，如果你有意添置，不如一併參考消委會早前為12部空氣清新機／空氣淨化機作過濾效能測試的結果、以及他們提供的選購貼士？

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