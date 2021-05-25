Google Photos搬家教學｜Amazon無限儲存無壓縮相片 36蚊超平享受

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-25 17:24

Google Photos 收費，相片搬家教學，Amazon無限上傳無壓縮相片｜由 6 月 1 日起，Google 旗下的智能相簿服務Google Photos，將不再提供無限量的相片儲存服務，換言之日後即使以「高畫質」質素壓縮的相片，在上傳後將一樣會佔用 Google Drive 的儲存容量。 如今限期將至，如果你也正在尋求一個更實惠的方案、將相片從 Google Photos 遷移，今日《香港01》科技玩物頻道就教大家一個方法就可以用＄36暢享無限容量以儲存相片之用！

10 步設定取得 Amazon Prime 無限相片容量

香港人對於 Amazon 的印象，大都只限於美國方面的網購平台，然而作為世界數一數二的科技巨頭，Amazon 涉獵甚廣，今次為大家介紹的，是來自 Amazon 的相片儲存服務 Amazon Photos。

Amazon Photos 原本的收費方案比 Google Drive 更貴，每位會員的免費儲存容量只有 5GB，不過如果訂閱了「高級會員」服務、即 Amazon Prime，除了原本已經包含的免運費等優惠之外，Amazon Photos 內的相片容量就會即時變成免費，而原本的容量則會變成影片專屬。

而值得留意的是，Amazon 在全世界都有不同的分部，而 Amazon Prime 會藉價格亦隨地區而有所不同，碰巧最近我們的日本，Amazon Prime 的訂閱價比美國版本便宜得多，每月只需要 ¥500、換算為港幣即＄36，只不過要以平價啟用服務，就有一定的步驟需要先做

👇👇👇按圖放大看10 步設定取得 Amazon Prime 無限相片容量👇👇👇

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Amazon Photos 同樣有不少智能功能，例如是人面辨識、地點歸類等等，但對比 Google Photos 於智能上仍有遜色之處；只不過作為一個全高清、無壓縮的相片備份方案，Amazon Prime 提供的無限容量不單較為實惠，同一時間亦因受惠於 Amazon 強大的雲端服務而提供了不俗的上傳速度。

除了手機 App 之外，Amazon Photos 一樣可以在網上直接瀏覽及進行相片備份，只不過由於今次教大家用的是日版帳號，登入網址為 https://www.amazon.co.jp/photos/

同場加映：Google Photo 自動備份至電腦/OneDrive

想要脫離 Google 的「魔爪」，但又不知道如何入手？其實很多人都不知道Google 早有名為「Takeout」的工具，可以協助用家簡單將Google Photos內的相片自動備份，定期提供下載連結給用家備份至電腦；或自動上載至其他雲端儲存內（如OneDrive、Dropbox及Box）。下文就教大家如何使用「Takeout」定期自動備份👇👇👇

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