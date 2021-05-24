撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-24 15:38

AirPods Pro用家小心，又有Apple無線耳機充電時突然爆炸！日前有名韓國男子使用Apple原廠Lightening線為AirPods Pro充電時，懷疑因為高溫導致電池爆炸自燃，將整個耳機連盒一併燒至熏黑變焦，機身嚴重變形，情況驚嚇。

韓國男子在論壇上分享AirPods Pro突然爆炸後的損毀照片。（圖片來源：퀘이사존 Quasarzone）

該名韓國男子在論壇퀘이사존 Quasarzone上分享自己的AirPods Pro爆炸經歷。事發當時男子正在用有線方式為AirPods Pro充電，當他打開機盒準備配對時，耳機和充電盒突然爆炸，全盒燒焦，左邊耳機更是炸裂到完全變形。

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同場加映：淘寶 ¥268烚奶樽機突然爆炸 全屋跳掣拖板燒溶 附拖板使用貼士

淘寶家電夠便宜，不過網購未符合香港規格的電器易生意外！有港媽近日在淘寶購入烚奶樽機，豈料使用時電器突然爆炸，不但奶樽消毒器的發熱底座燒至熏黑，拖板更燒至變形，全屋跳掣。

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👇👇專家解構5大拖板使用安全迷思，5個位原來唔可以插滿？👇👇

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同場加映：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯

4月16日秀茂坪寶達邨奪命火釀4死2傷，火警疑因家中電動按摩椅鋰電池發熱短路有關。到4月19日洪水橋柏雨花園一單位起火，7隻貓中3死4傷，起火原因疑與充電中的按摩槍短路有關。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

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