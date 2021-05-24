撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-24 13:28

UNIQLO X Pokemon 新系列 UT｜UNIQLO 旗下的 UT 系列 T-Shirt 產品線向來廣受歡迎，皆因價格實惠之餘，又會找來不同品牌、動漫作品推出特色主題。而在今日（5 月 24 日）他們更在香港推出新系列的 Pokemon（寵物小精靈／精靈寶可夢）系列，而且款式相當豐富，實行男、女、童裝通殺！

Pokemon All-Stars 系列 UT 21 新款率先睇

「Pokemon All Stars」系列的印花圖案靈感都出自人氣最高的一撮 Pokemon，絕大部份來自第一世代關都地區，但也有新世代的高人氣精靈（圖 UNIQLO）

今次 UNIQLO 在港推出的 Pokemon 系列 T-Shirt 名為「Pokemon All Stars」，上面的印花圖案靈感都出自人氣最高的一撮 Pokemon，絕大部份來自第一世代關都地區，人所共知的比卡超當是必然首選，不過男、女、童裝都有獨特的印花圖案供挑選。

另外值得一提的，是今次「Pokemon All Stars」除了在門市銷售，更可以在網上訂購，買滿＄250 即可以免運費，換言之買夠 3 件即可，在疫情下不用出街同人迫，相當方便 Fans。

UNIQLO Pokemon All Stars 男裝（點擊圖片看）

男裝向來是 UT 的主打，今次的「Pokemon All Stars」就採用較為沉穩簡約的配色，印花選材方面以戰鬥力強橫的 Pokemon 為主，例如初代御三家噴火龍、水箭龜、奇異花等等，另外最特色的款式當以黑、紫配色的耿鬼家族為首選。

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UNIQLO Pokemon All Stars 女裝（點擊圖片看）

Pokemon 系列在女性玩家中人氣不低，「Pokemon All Stars」UT 的女裝款式除了剪裁較適合女性穿著，配色方面亦以可愛的粉色系為主，當中以初代神獸夢夢為主角的款式在 UT 系列中相當罕見，屬今系列必搶新品。

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UNIQLO Pokemon All Stars 童裝（點擊圖片看）

與男、女裝不同，童裝的印花圖案以較後世代的精靈為主，如「鑽石·珍珠」系列中首次登場的路卡利奧、在「劍盾」系列中的御三家等等，帶著「世代交替」的味道。而童裝除上衣以外，又有棉質短褲供選購，潛在搭配或比大人更多。

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