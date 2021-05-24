UNIQLO X Pokemon 新系列 UT｜UNIQLO 旗下的 UT 系列 T-Shirt 產品線向來廣受歡迎，皆因價格實惠之餘，又會找來不同品牌、動漫作品推出特色主題。而在今日（5 月 24 日）他們更在香港推出新系列的 Pokemon（寵物小精靈／精靈寶可夢）系列，而且款式相當豐富，實行男、女、童裝通殺！
Pokemon All-Stars 系列 UT 21 新款率先睇
「Pokemon All Stars」系列的印花圖案靈感都出自人氣最高的一撮 Pokemon，絕大部份來自第一世代關都地區，但也有新世代的高人氣精靈（圖 UNIQLO）
今次 UNIQLO 在港推出的 Pokemon 系列 T-Shirt 名為「Pokemon All Stars」，上面的印花圖案靈感都出自人氣最高的一撮 Pokemon，絕大部份來自第一世代關都地區，人所共知的比卡超當是必然首選，不過男、女、童裝都有獨特的印花圖案供挑選。
另外值得一提的，是今次「Pokemon All Stars」除了在門市銷售，更可以在網上訂購，買滿＄250 即可以免運費，換言之買夠 3 件即可，在疫情下不用出街同人迫，相當方便 Fans。
UNIQLO Pokemon All Stars 男裝（點擊圖片看）
男裝向來是 UT 的主打，今次的「Pokemon All Stars」就採用較為沉穩簡約的配色，印花選材方面以戰鬥力強橫的 Pokemon 為主，例如初代御三家噴火龍、水箭龜、奇異花等等，另外最特色的款式當以黑、紫配色的耿鬼家族為首選。
UNIQLO Pokemon All Stars 女裝（點擊圖片看）
Pokemon 系列在女性玩家中人氣不低，「Pokemon All Stars」UT 的女裝款式除了剪裁較適合女性穿著，配色方面亦以可愛的粉色系為主，當中以初代神獸夢夢為主角的款式在 UT 系列中相當罕見，屬今系列必搶新品。
UNIQLO Pokemon All Stars 童裝（點擊圖片看）
與男、女裝不同，童裝的印花圖案以較後世代的精靈為主，如「鑽石·珍珠」系列中首次登場的路卡利奧、在「劍盾」系列中的御三家等等，帶著「世代交替」的味道。而童裝除上衣以外，又有棉質短褲供選購，潛在搭配或比大人更多。
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